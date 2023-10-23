日本熊出沒嚴重 今年來已逾百死傷 平2020年紀錄

日本今年因「熊出沒」遇襲已逾百人死傷。（美聯社資料照片）

日本 今年因「熊出沒」遇襲已逾百人死傷，追平2020年度創下的最糟紀錄。日本讀賣新聞報導，背後原因跟作為食物的樹木果實欠收、棲息地擴大及熊數量增加有關。由於熊進入冬眠前的活動會更加頻繁，仍須持續留意。

日本政府環境省表示，截至今年9月底止，2023年度已有109人因遭遇熊襲傷亡；再加上讀賣新聞自行調查，10月1日到20日至少有49人遇熊襲，總計今年度至少已有158人受害。

其中，秋田縣「熊出沒」的狀況最為嚴重，今年度就有52人遇襲受害，是2022年度逾8倍之多。據NHK報導，本月19日中午，北秋田市就有5人陸續在街上被熊襲擊，其中1人還因此肩膀骨折，為了學童的安全，1間位於事發地點附近的小學也臨時停課。

至於「熊出沒」被目擊到的件數也增加。截至今年9月底止，全日本共被目擊到1萬4943件，較2022年同期增加4210件。2021年時隔百年再度確認有「熊出沒」的靜岡縣伊豆半島，今年也被目擊。

除了熊的棲息地擴大外，讀賣新聞自行彙整27個都道府縣針對亞洲黑熊棲息數量的調查結果，推估共有約4萬4000頭熊，是環境省生物多樣性中心2012年度推估約1萬5000頭的近3倍。

專家建議可攜帶發出高亢聲響驅熊的鈴鐺，如果近距離遇到熊時可使用驅熊噴霧，但如果距離非常近，建議俯臥以雙手保護頭部。