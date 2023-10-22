越南胡志明市提升公務員效率 研擬試點在家上班

越南胡志明市為提升公務人員水準與服務品質，正在制定一項允許公務員在家上班的試點計畫，讓不須直接與民眾接觸、應對的公務員可以遠距工作。情境示意圖。（Ingimage）

越南 胡志明市為提升公務人員水準與服務品質，正在制定一項允許公務員在家上班 的試點計畫，讓不須直接與民眾接觸、應對的公務員可以遠距工作。

越通社報導，（VNA）胡志明市政府已要求胡志明市發展研究院（HIDS）在今年制定這項計畫。這是胡志明市2024年至2030年公務人員優化方案的一環，目的是為了更好地服務當地1000多萬居民以及逾30萬家企業。

胡志明市將推動進階科技的應用，讓一些公務員可以試點在家上班。適用者為處理文書作業的人員，而非需要與民眾或企業直接接觸、交流的公務員。

胡志明市許多政府機關在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間就已經嘗試過在家上班。

截至去年底，胡志明市共有近2萬名公務員，目前不清楚有多少職缺適用在家上班的規定。

為了打造專業的工作團隊，胡志明市祭出許多措施來改善公務員招募、培訓、發展的品質，與此同時還建構機制與政策來吸引高素質人力參與政府工作。

胡志明市還會輪調各級人員與主管，藉由投身至第一線工作接受訓練，為全面發展各級人員的管理技能創造條件。

在2024年至2025年階段，胡志明市的目標就是克服公部門及其從業人員的限制與不足，讓公務員的水準與服務品質合乎2025年至2030年的城市發展要求。