以色列加強空襲加薩準備進攻 美強化在中東防禦力

以色列軍方宣布加強空襲巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」控制的加薩走廊，計劃之後將發起地面攻勢。針對以色列於10月22日夜間對加薩地帶南部的拉法發動襲擊，巴勒斯坦人正在檢查受損情況。（Getty Images）

以色列 軍方宣布加強空襲巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯 」控制的加薩 走廊，計劃之後將發起地面攻勢。美國國防部則表示正在中東地區加強防禦，以因應伊朗及其盟友使情勢惡化。

法新社報導，以色列軍方已透過不間斷空襲來重創加薩走廊（Gaza Strip），藉此回應哈瑪斯（Hamas）10月7日殘忍攻擊以色列。當時哈瑪斯武裝分子殺害了至少1400人，以色列官員說死者多半是平民，死因包括中彈、遭到殘害或活活燒死。

哈瑪斯旗下的衛生部則指出，以色列的轟炸行動已造成4300多名巴勒斯坦人死亡，死者主要也是平民，同時人口稠密的加薩走廊大片區域已化為焦土。

聯合國引述地方當局的說法指出，加薩逾4成住宅受損或全毀，以色列也已停止糧食、水、燃料與電力的輸運。

昨天首批援助物資已緩慢送進被封鎖的加薩走廊，但獲准入境的卡車僅20輛，被形容是「杯水車薪」，畢竟加薩240萬居民正面臨「災難性的」人道處境。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，為降低以軍展開地面攻勢時的風險，現在以色列會加強轟炸。

他說：「從今天開始，我們將加強打擊力度，並盡量減少危險。…我們會加強攻擊，因此我呼籲加薩市（Gaza City）居民繼續向南移動，以維護自身安全。」

以色列已警告加薩北部的100多萬居民應搬到南部，以確保自身安全。聯合國指出，加薩走廊逾半人口如今在境內流離失所。

不過，以色列仍持續空襲加薩走廊南部，包括今晨轟炸南部的甘尤尼斯市（Khan Yunis）。路透引述巴勒斯坦媒體報導稱至少11名巴人喪生，而且以色列也空襲了南部的拉法市（Rafah）。

據信數以十萬計的平民還留在北部的加薩市區與周邊，沒有意願或是沒辦法離開。

各界憂心這波衝突可能演變成更大範圍的區域戰爭，華府表示將部署「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德）飛彈連、增派愛國者飛彈營來保衛美軍。

美國國防部還說將通知更多部隊為部署命令作準備，但未說明數量以及可能的部署時機。