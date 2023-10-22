菲律賓發布影片 譴責中國海警攔截致碰撞菲船

馬尼拉當局表示，中國海警船今天凌晨危險攔截前往仁愛暗沙補給的菲律賓民用船隻，導致兩船碰撞。圖為10月22日，一艘中國民兵船頂級船和菲律賓海岸警衛隊船BRP Cabra接近有爭議的南海仁愛暗沙。（美聯社）

馬尼拉當局表示，中國海警船今天凌晨危險攔截前往仁愛暗沙補給的菲律賓民用船隻，導致兩船碰撞。菲國軍方稍後發布影片，並對中方舉措表達強烈譴責。

美國駐菲律賓大 使卡爾森（MaryKay Carlson）在社群平台X（前身為推特）說：「美國譴責中華人 民共和國最新一起擾亂菲律賓對愛尤銀礁（Ayungin Shoal，菲律賓對仁愛暗沙稱呼）合法補給任務的舉措，此舉將菲律賓軍人的生命置於險境。」

她表示：「我們與友人、夥伴和盟友站在一起，保護菲律賓主權並支持自由開放的印太地區。」

直屬菲國總統府的「西菲律賓海國家工作小組」發布聲明說，今天凌晨6時4分左右，菲國軍方承包補給船Unaiza May 2（UM2）對擱淺在仁愛暗沙的馬德雷山號（BRP Sierra Madre）進行常態例行輪替運補任務時，中國海警船5203號在馬德雷山號東北方13.5海里處危險攔截此船，導致與UM2發生碰撞。

聲明表示：「中國海警船5203號挑釁、不負責任和非法行動危及UM2船員安全。」

另外，聲明中說，在此次運補任務中，中國海上民兵船00003號在仁愛暗沙東北方約6.4海里處撞到菲律賓海巡船MRRV4409左舷。

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給和駐軍輪替。

聲明表示，運補任務仍在進行中，其中一艘運補船抵達馬德雷山號，成功為艦上駐軍和人員提供補給。

聲明中說，西菲律賓海國家工作小組對中國海警和海上民兵今天危險、不負責任及非法行動表達「最強烈譴責」。

菲方表示，此舉侵犯菲律賓主權、主權權利和管轄權，「全然明目張膽地無視」聯合國 憲章、聯合國海洋法公約、國際海上避碰規則（COLREGs）、相關國際海事公約及2016年南海仲裁裁決。