中菲南海爭端再起 雙方船隻於仁愛礁外碰撞 互相指責碰瓷、挑釁

中菲22日在南海仁愛礁發生船隻碰撞事件，中國海警公布影片，指控菲國船隻「以危險方式、接近中方船隻導致擦碰。（取材自中國海警影片）

中國海警今晨攔阻菲律賓船隻向南沙群島仁愛礁運送物資，根據中方說法，雙方船隻發生「輕微擦碰」，現場局勢升溫，「責任完全在菲方」；菲方指中國海警的行動挑釁且不負責任。

中國海警官方微信 公號上午一連兩次發布有關攔阻菲國船隻的情況。

根據中方第2次發布較詳盡的內容，6時14分，菲國「尤娜扎·五月」2號（Unaiza May 2）船隻無視中方多次警告，「以不專業、危險方式，故意穿越中方正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰」。

中國海警表示，8時13分，菲海警4409船「蓄意挑事，有預謀主動倒車」，尾部與中方停車漂泊的瓊三沙漁00003船右舷發生擦碰，「惡意碰瓷製造事端」，升溫現場局勢。

中方宣稱菲方行徑嚴重違反國際海上避碰規則，威脅艦船航行安全，中方操作專業規範、正當合法，「責任完全在菲方」。

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛礁，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

菲律賓星報報導，西菲律賓海國家工作小組（National Task Force for the West Philippine Sea）今天發布聲明，指中國海警5203艦「危險的封鎖行動」是導致這次兩國船隻相撞的原因，事發當時菲方的補給船距離在陸地上的菲國軍艦13.5海里。

菲方的聲明說，中國海警船「挑釁的、不負責任的、非法的行動」讓菲國船隻的工作人員陷於危險。

菲方並指，中國的一艘民兵船在這次行動中碰撞了菲國海警巡邏艦。當時菲國的巡邏艦距離仁愛礁東北僅6.4海里。

中菲在南海爭端近期變得頻繁，且互相指責威脅安全。10月中旬，中國海軍船艦在菲國於南海面積最大且位置最具戰略意義的中業島附近，試圖從菲船前方橫切而過，距離最近時兩國船隻僅隔350碼（約320公尺）。菲律賓軍方當時呼籲中國停止在南海的各項「不安全行為」。