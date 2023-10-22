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風暴肆虐 北歐多地洪災與停電 英國至少3死

編譯中心／綜合21日電
巴貝特風暴肆虐北歐、英國，蘇格蘭海岸警衛隊在蘇格蘭東北部一條被洪水淹沒的街道，救出一對夫婦和他們的狗。（Getty Images）
巴貝特風暴肆虐北歐、英國，蘇格蘭海岸警衛隊在蘇格蘭東北部一條被洪水淹沒的街道，救出一對夫婦和他們的狗。（Getty Images）

致命的「巴貝特」風暴（Storm Babet）在丹麥和挪威引發大面積洪災後，如今正席捲英國。蘇格蘭和英格蘭地區共有3人喪生，許多家庭被困在遭洪水淹沒的房屋內。根據消防部門，德國北部1名婦女被一棵倒下的樹砸死。

中央社引述法新社報導，巴貝特風暴20日當風暴登陸斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula），丹麥南部城鎮水位急劇上升，淹沒了房屋的1樓，導致停電數小時。

根據丹麥氣象研究所（DMI）的數據，丹麥數個城鎮的水位超出正常高度2公尺。根據過往紀錄，每100年才會達到一次這樣的水位。

丹麥哥本哈根機場透過社群媒體發布取消77個航班起降，渡輪運輸也暫停營運。

在挪威南部，21日稍早，強風吹翻建築物屋頂、破壞樹木和電線桿，導致多達2萬名居民無電可用。據挪威新聞社（NTB）報導，情況正在改善。

如今風暴持續在英國造成嚴重破壞，倫敦國王十字火車站（King's Cross Station）今天下午被迫關閉，以避免許多火車班次取消或延誤，導致大量乘客聚集在月台上。

英格蘭北部的里茲布拉德福機場（Leeds Bradford airport）因1架客機在強風中滑出跑道而於昨天關閉，今天上午才重新開放。另外，一輛載滿學童的校巴也被大水圍困，從網路上流傳的影片可以看到，大水不斷從外面灌入校巴裡，學童們嚇得驚聲尖叫。

英國環境署（Environment Agency）發布了3項嚴重洪災警告，並稱洪災將在英格蘭中部德比市（Derby）德溫特河（River Derwent）周邊地區構成「生命危險」。

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