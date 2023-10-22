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巴黎奧運缺保安 用盲人湊數？強制招募惹議

編譯中心／綜合21日電
巴黎奧運保安人員大缺工，當局強制要求失業者參加培訓。（路透）
巴黎奧運保安人員大缺工，當局強制要求失業者參加培訓。（路透）

距離2024年巴黎奧運開幕只剩不到1年時間，但奧運相關工作人力仍大缺工，其中保安尤其缺人，令當局面對巨大壓力。當地就業管理部門不得不強制招募失業人士參加培訓。有民眾聲無意參加培訓，但又害怕遭「取消失業補貼」的懲罰，更有一名失明人士被迫強制參加。

法國電視新聞網報導，據統計，巴黎奧運需要1.5萬名保安人員，尋找並培訓相關人員的任務交由法國就業指導中心負責。最近數月，大量失業人士被派往專業機構，接受保安人員的職業培訓和宣傳活動。資料顯示，過去1年只有6700名求職者接受培訓安排，就業中心只能加速推進保安員培訓進度，除了將課程量增加一倍外，一些原本並不打算應徵保安員崗位的失業人士，也被強行接受培訓。

有失業人士表示，自己原本無意參加培訓，但又害怕遭「取消失業補貼」的懲罰。雖然保安籌備工作屢受質疑，但由於目前仍有8400個職位缺口急需填補，法國就業指導中心只能在全國繼續強推招募和培訓工作。

法國政府勞工官員馬丁說，自新冠疫情以來，某些行業的雇主仍在努力招聘員工，奧運招聘活動對私人保安和餐飲業都構成挑戰。他表示，法國政府將於11月表決移民法案。該法案建立一種「職業緊缺勞工居留證」，協助那些難以找到勞工的行業招聘人手。

巴黎奧組委主席埃斯唐格指出，將盡力說服求職者加入巴黎奧運工作人員行列，認為在履歷上擁有奧運經驗，對他們未來求職將有優勢。

巴黎奧運 就業 勞工

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