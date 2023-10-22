海底天然氣管線被毀 芬蘭查中、俄船

芬蘭海軍發布照片顯示，海軍深潛隊員早前到受破壞的天然氣管線視察受損情况。（路透）

芬蘭國家調查局（NBI）20日表示，連接芬蘭和愛沙尼亞的一條天然氣 管線日前損毀，目前調查焦點放在中國貨櫃船「新新北極熊」號（NewNew Polar Bear）和俄羅斯 籍的「北海航線 」號（Sevmorput）。

路透報導，本月8日一早，連接芬蘭和愛沙尼亞的天然氣管線「波羅的海連接管」（Balticconnector）和一條電信纜線雙雙損毀，芬蘭調查員認為可能是人為破壞，但不確定屬於意外或蓄意行為。

瑞典10日表示，連接斯德哥爾摩和愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）的第3條管線差不多也在同一時間受損。

正在調查電信纜線損毀事件的愛沙尼亞調查員隨後說，他們還在檢視兩艘船，一艘是「新新北極熊」號，一艘是俄羅斯籍的「北海航線」號（Sevmorput）。

愛沙尼亞調查員說：「我們發現，事故發生時，「新新北極熊」號和「北海航線」號都在這片海域。我們還在調查這兩艘船是否與（纜線）損毀有關。」

根據路透看到的船隻追蹤資料，前述3起損毀事件發生時，現場只有這兩艘船。

「新新北極熊」號的船東對此不願置評。俄羅斯國營核子企業（Rosatom）則表示，任何管線受損都與「北海航線」號無關。

中央社引述法新社報導，營運商說，至少要花5個月時間才能修復天然氣管線，這將讓芬蘭今年冬天必須完全仰賴液化天然氣進口。天然氣約占芬蘭能源消耗量的5%，主要用於工業和汽電共生。