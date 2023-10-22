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22日大選 「阿根廷川普」民調領先：上台凍結與中關係

編譯中心／綜合21日電
米雷伊（前中）9月在一場競選活動中揮舞電鋸，以示要削減政府開支。美聯社
米雷伊（前中）9月在一場競選活動中揮舞電鋸，以示要削減政府開支。美聯社

阿根廷22日舉行總統大選，崇拜美國前總統川普的極右候選人米雷伊在多個民調中領先，米雷伊的冒起大力衝擊阿根廷的兩黨政治。米雷伊曾表示，若上台會凍結與中國的關係，意味著費南德茲政府在過去幾年中建立的外交努力，包括阿根廷計畫於明年元旦加入金磚國家集團，可能被迫暫停。

阿根廷近日進行的3個民調都顯示，以改變政治現狀、振興經濟為口號的米雷伊的支持度領先，執政中間偏左執政聯盟候選人、經濟部長馬沙（Sergio Massa）民調排名第2，前安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）排名第3，兩人的支持度相差在10個百分點之內。候選人必須取得超過45%選票，或超過40%的選票並領先第二名候選人10個百分點以上才算獲勝，否則，得票最多兩名候選人將於11月19日進行決選。

金融時報報導，阿根廷的民調往往不準確，因此大選變數仍大。分析指阿根廷陷入經濟困境，購買力因每年138%的通貨膨脹率而受到嚴重打擊，四成國民活在貧窮線以下，對兩大傳統政黨失望的選民，將不滿政府的怒氣，轉而支持反對現行政治制度的米雷伊，令阿根廷兩黨政治傳統造成巨大衝擊。

52歲的米雷伊經濟學家出身，現為國會議員。他抨擊兩大政黨是導致國家經濟積弱的原因，提議大刀闊斧改革，包括經濟美元化以降低通脹、「燒毀」對經濟管理不善的央行、大幅削減公共開支、將多個公營機構私有化、支持持槍權和反對墮胎權等，很多立場都與川普接近。

阿根廷去年取代巴西成為中國在拉丁美洲最大貿易夥伴，馬沙6月結束對中國訪問時開玩笑說，他的國家阿根廷（Argentina）應該更名為阿根華（Argenchina）。英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，即使米雷伊獲勝，阿根廷和中國的關係也不太可能破裂。

米雷伊（前中）9月在一場競選活動中揮舞電鋸，以示要削減政府開支。（Getty I...
米雷伊（前中）9月在一場競選活動中揮舞電鋸，以示要削減政府開支。（Getty Images）

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