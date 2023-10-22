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和美畫等號…麥當勞淪以巴衝突箭靶 多國被砸店急切割

編譯盧思綸 / 即時報導
麥當勞的以色列加盟店宣布免費供應以軍餐點，引發中東地區消費者抵制聲浪，鄰國加盟店火速切割，避免再被砸店。（美聯社）
麥當勞的以色列加盟店宣布免費供應以軍餐點，引發中東地區消費者抵制聲浪，鄰國加盟店火速切割，避免再被砸店。（美聯社）

華盛頓郵報報導，麥當勞（McDonald's）的以色列加盟店宣布免費供應以軍餐點，引發中東地區消費者抵制聲浪，鄰國加盟店火速切割，避免繼續被砸店。

月初爆發以哈衝突後，連鎖速食業者麥當勞的以色列加盟店Alonyal公司宣布，免費供應以色列士兵和醫療救護人員餐點，引發中東各地消費者憤怒。

土耳其、埃及、約旦和黎巴嫩等地不少加盟店火速切割，聲明純屬個別行為，部分店家更加碼宣布援助加薩地區。

近日加薩醫院遭襲死傷慘重，反對以色列的聲浪再升溫，連帶影響土耳其、黎巴嫩和埃及等麥當勞被砸店。

影片可見，在土耳其，反對以軍攻擊巴勒斯坦的民眾不僅狠踹麥當勞大門，甚至操起椅子砸破玻璃。

麥當勞是全球最大的連鎖速食品牌之一，截自2021年底，在世界各地擁有超過4萬家分店。事實上，麥當勞的分店多半當地民眾以特許形式負責經營。

然而，由於這塊金黃色M字招牌幾乎和美國畫上等號，導致麥當勞屢屢代替美國淪為箭靶，尤以中東地區最為嚴重，包括第二次巴勒斯坦大起義和美國入侵伊拉克時，麥當勞都不可免於掃到颱風尾。

2011年，「阿拉伯之春」抗議遊行期間，一家麥當勞遭破壞和入侵，並被抗議者占領成為急救站。

卡達、科威特、阿曼、土耳其、巴林、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯等國的加盟店率先宣布金援加薩，埃及、黎巴嫩和約旦也在壓力下表示將將提供資金協助加薩。

麥當勞總公司21日則回應，員工的安全是公司的首要任務。

麥當勞 加薩 土耳其

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