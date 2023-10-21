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以強硬派施壓回擊真主黨 美力勸勿貿進 避免開第二戰線

編譯盧思綸 / 即時報導
以色列國安機構強硬派施壓政府回擊黎巴嫩真主黨，美國力勸勿貿然犯進。以色列派兵駐守北部邊境，宣布撤離謝莫納城居民。（歐新社）
以色列國安機構強硬派施壓政府回擊黎巴嫩真主黨，美國力勸勿貿然犯進。以色列派兵駐守北部邊境，宣布撤離謝莫納城居民。（歐新社）

英國衛報報導，以色列國安機構強硬派施壓政府回擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah），美國力勸勿貿然犯進，避免開啟第二戰線、擴大區域衝突。

以哈衝突爆發以來，以色列北部邊境定居點屢遭什葉派基本教義民兵組織真主黨攻擊，以色列政府不得不撤離沿境居民，包括以色列在黎巴嫩邊境的最大城市謝莫納城（Kiryat Shmona）。

對此紐約時報報導，美國總統拜登（Joe Biden）18日出訪特拉維夫（Tel Aviv）時，敦促以色列高層不要冒險對伊朗扶植的真主黨發動攻擊，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）最終打消念頭。

一名以色列國安官員向英國觀察家報（The Observer）透露，以色列國安內部出現兩派聲音，有人希望專心攻打加薩，可是北方的情況又令人擔憂，「真主黨在距離不到100公尺的地方，不出幾分鐘就能殺過來。」

該名國安官員表示，目前以色列重兵集結加薩邊境，隨時準備展開地面行動，依舊避免開啟雙戰線。

不過他也警告真主黨的命運掌握在自己手上，「以色列具備反擊的能力，我們清楚真主黨的目的是分散我方兵力，試圖將以色列捲進另一波衝突，我們會竭盡所能避免落入敵人陷阱。」

以色列 加薩 拜登

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