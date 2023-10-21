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馬克宏訪中東內外煎熬 憂以巴衝突分裂法國

中央社／巴黎21日電
法國總統馬克宏。（Getty Images）
法國總統馬克宏。（Getty Images）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天說，在保證有成效的前提下不排除近日造訪中東。相對他國領袖先後訪問以色列，馬克宏行動顯得猶豫，除法國在以巴衝突中角色受限外，更擔憂再度激化國內穆斯林和猶太兩龐大社群。

法國總統馬克宏昨晚針對以巴衝突接受媒體採訪，表示不排除在「未來幾天或幾周之內」造訪中東，如果他能在這趟旅程中「取得有用成效」。他正積極和中東領袖對話，並說旅程將「端視和地區領袖在未來幾小時或幾天內的交流結果」。

此外馬克宏也指出，法國將儘快向埃及與加薩地區派送醫藥物資等緊急人道援助，藉由拉法關卡（Rafah crossing）的開放，法國希望「協助埃及在美國支援下的行動」。

拉法是連結埃及與加薩走廊的邊界關卡，遭圍困的加薩人民正絕望等待國際救援車隊到達。馬克宏說，法國決定增加1000萬歐元（約1060萬美元）協助巴勒斯坦人民。

這是一趟有風險卻必須的訪程。哈瑪斯7日襲擊以色列以來，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在納粹大屠殺80周年，帶著對以色列堅定的支持首先到訪；數小時後，以色列最重要盟友美國總統拜登（Joe Biden）抵達；接著則是英國首相蘇納克（Rishi Sunak）造訪以色列表達支持。

各界都在問，自詡為歐洲領袖的法國總統馬克宏是否訪問以色列？但顯然在這次造訪的規畫與行動力上，馬克宏罕見地猶豫不決，不斷權衡出訪以色列的利弊。

其中原因，便是法國分別擁有歐洲最大的穆斯林與猶太社群，同時也是伊斯蘭恐怖主義衝擊最大的國家之一，尤其在北部城市阿拉斯（Arras）教師遇刺身亡後，國內社會緊張氛圍直線竄升。

在最新以巴衝突中喪生的法國人數已達30人，更有7人仍遭哈瑪斯挾持，法國的猶太社群與以色列的法國人都引頸期盼馬克宏造訪。

但世界報（Le Monde）分析，總統不滿足於只展現團結，而是要「有用」；換言之，在確定取得人道或政策進展前，馬克宏應該不會出訪。

法國前總統歐蘭德（François Hollande）向世界報表示，法國在以巴議題上的角色相當有限，「拜登已經吃掉最大的餅了」；歐蘭德政府顧問岡澤（Gaspard Gantzer）更直指，「法國成為觀眾，以巴衝突議題10年來已被束之高閣」。

馬克宏走在鋼索上想保持「平衡」立場。他第一時間支持以色列自我捍衛的權利，卻也希望以國遵守國際法與人權；他支持巴勒斯坦建國，卻對現行兩國方案抱有疑慮。

當然，各界分析，讓馬克宏躊躇不前的，也包括國內局勢。強大的猶太和穆斯林社群讓政府「如履薄冰」。岡澤說，馬克宏不能惹怒任何一邊，同時還要監控教師遭伊斯蘭極端份子刺殺後的社會震盪。

費加洛報（Le Figaro）也指出，馬克宏擔憂出訪以色列會對國內緊繃情勢帶來的效應。19日他在與年輕族群對話時就坦言，害怕法國「分裂」，並擔心以巴衝突「會被帶進法國」。

法國同情巴勒斯坦民眾已經超越穆斯林社群，而在穆斯林世界眼中，巴黎是美國的同盟。一趟以色列的出訪，即便細心聚焦，仍有點燃國內緊張氛圍的風險。

馬克宏 以色列 猶太

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