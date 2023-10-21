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南海緊張…美菲等國軍隊11月演練 保衛菲律賓島嶼

中央社／馬尼拉21日專電
菲美陸戰隊「海上戰士合作」聯合軍演，11月將在菲律賓呂宋島和近南海的巴拉旺島登場。示意圖，（Getty Images）
菲美陸戰隊「海上戰士合作」聯合軍演，11月將在菲律賓呂宋島和近南海的巴拉旺島登場。示意圖，（Getty Images）

菲美陸戰隊「海上戰士合作」聯合軍演，11月將在菲律賓呂宋島和近南海的巴拉旺島登場。近2000名菲律賓、美國、日本、韓國及英國陸戰隊和突擊隊員屆時將演練保衛菲律賓島嶼。

美軍陸戰隊東南亞輪調部隊（MRF-SEA）發言人包伊德（Larry Boyd）透過電子郵件告訴美國軍事報「星條旗」（Stars and Stripes），美菲「海上戰士合作」（Kamandag）演習將於11月9日到17日在呂宋島和巴拉旺島（Palawan）登場。

包伊德說，約900名美軍、900名菲國軍人及來自日本、韓國和英國的陸戰隊和突擊隊員參與這次海岸防衛演習。

他指出，除了海防演習，各國軍隊還將演練化學、生物、放射性、核子及資訊作戰，進行作戰指揮中心交流和兩棲突擊車訓練。

包伊德說，美軍陸戰隊東南亞輪調部隊約200名成員10月起在菲律賓受訓，這些成員將與總部位於夏威夷的陸戰隊第3濱海作戰團，以及總部位於沖繩的陸戰隊第3遠征軍和第31遠征支隊一起演習。

報導指出，美軍陸戰隊第3團去年2月重新命名組建為陸戰隊第3濱海作戰團，這是在夏威夷的美軍陸戰隊現代化計畫重要一步。

這項計畫旨在把該軍隊改造成更適宜在爭議海域作戰，這些海域預計將成為美軍與中國可能發生衝突的核心。

美國國防部17日釋出畫面，指中共解放軍軍機在東海和南海的脅迫與危險行為急劇增加，過去2年進行近200次攔截。

另外，馬尼拉指控中國海軍艦艇近日在菲律賓占據的南海中業島附近，試圖從菲船前方橫切而過，兩國船隻最近距離僅350碼（約320公尺）。

東南亞 夏威夷 日本

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