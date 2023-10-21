法國軍情局罕見表態：加薩醫院爆炸非以色列所為

圖為加薩醫院爆炸的現場。（歐新社）

法國軍事情報局（DRM）今天表示，日前在加薩 地區（Gaza）發生的醫院爆炸事件，並非以色列 飛彈襲擊所致，很可能是巴勒斯坦 方面火箭發射失準的結果。

巴勒斯坦官員說，阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）本月17日爆炸，造成471人喪命。加薩地區的衛生部將事件歸咎於以色列空襲，以色列則稱爆炸是巴勒斯坦武裝組織火箭發射失準導致。

法國軍情局表示：「我們手上沒有證據顯示是以色列空襲（造成），最有可能是巴勒斯坦火箭出了發射事故。」

路透社昨天看到的一份美國非機密情報報告認為，以色列不是這起爆炸案的禍首，另估計死亡人數在100人到300人之間。

綜合法新社與路透社報導，法國軍情局表示，爆炸現場的凹陷大小約為1公尺長75公分寬，深度30至40公分，不太可能是以色列飛彈造成。

法國軍情局告訴媒體記者，最有可能的假設是一枚巴勒斯坦火箭爆炸造成，裝填的火藥量「約5公斤，肯定不到10公斤」，而以色列炸彈或飛彈的最小裝填量都遠多於此。

巴勒斯坦各武裝團體製造或取得的火箭，火藥裝填量差不多就是5公斤。

法國軍情局通常不會公布這類資訊，但由於以色列與伊斯蘭武裝組織互控對方攻擊醫院，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指示下，軍情局決定公布這些分析結果。

法國軍情局還排除一些其他可能性，包括以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統或被攔截的飛彈碎片掉落造成爆炸。

法國軍情局的分析有部分是依據開放來源資料，例如醫院僅有一些窗戶玻璃破碎等輕微結構損壞，以及僅有少數車輛被毀，爆炸現場的民用物品也相對不多。

不過，法國軍情局無法確切指出火箭發射地點，也沒有歸咎任何特定團體。

法國軍情局不願估算死亡人數，僅說鑑於衝擊力道，可能沒有471人那麼多。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）本月7日從加薩地區突襲以色列，造成1400人喪命。以色列隨即展開反擊，並矢言殲滅哈瑪斯。這使得加薩230萬人口面臨圍困局面。

加薩地區的空襲已奪走4100多條人命、上百萬人無家可歸，以色列如今還準備發動地面戰。