為關閉「損害國安」半島電視台播報鋪路 以色列政府批准緊急規定

以色列通訊部長卡爾希帶頭通過了緊急規定，允許以在當前緊急狀態期間，關閉正在損害國家安全的外國新聞頻道，目標就是針對卡達政府擁有的半島電視台（Al Jazeera）。資料照片。（路透）

以色列 政府20日批准了緊急規定，如果認為外國新聞頻道正在損害國家安全，就將允許主管部門在當前因對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 發動戰爭而進入緊急狀態 期間，暫時下令關閉該媒體在當地播報與採訪辦事處。

以色列時報等媒體報導，通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）帶頭通過了這些規定，以便專門關閉卡達政府擁有的半島電視台（Al Jazeera）。他宣稱，從以色列對哈瑪斯的戰爭開打以來，半島電視台就損害了國家安全。

卡爾希的辦公室指出，這些規定具有溯及既往效力，代表哈瑪斯7日跨境攻擊與以國宣布緊急狀況之後，「堅定支持巴勒斯坦」的半島電視台所播報新聞現在都可以用作決定關閉的基礎，「以色列在陸上、空中、海洋與公共外交戰線都處於戰爭狀態，我們不會允許以任何方式危害國家安全的播報」。

報導指出，關閉外沒得請求必須得到安全內閣的批准，而關閉半島電視台的提案將送交至安全內閣的下次會議。卡希爾堅稱，「半島電視台的播報跟新聞構成了煽動反對以色列，協助哈瑪斯-伊斯蘭國跟恐怖組織進行宣傳，與鼓勵針對以色列的暴力」。

卡爾希的辦公室指出，推動在以色列關閉半島電視台是基於「有證據表明該媒體正在協助敵人，用阿拉伯語跟英語向世界各地的觀眾播報服務於哈瑪斯的宣傳，甚至傳遞敏感資訊給敵人」。

半島電視台否認了以方的指控。

根據新規，通訊部長可以在緊急狀態期間關閉外國媒體，但需要國防部長同意與安全內閣批准，接著就可以命令電視提供商停止播放涉案新聞媒體，關閉其在以色列的採訪辦事處與扣押設備等等。該決定不僅必須得到安全內閣批准，還必須基於安全部門的法律意見，即該媒體確實正在危害國安，並且需要接受地方法院的覆核