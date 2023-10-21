為關閉「損害國安」半島電視台播報鋪路 以色列政府批准緊急規定
以色列政府20日批准了緊急規定，如果認為外國新聞頻道正在損害國家安全，就將允許主管部門在當前因對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發動戰爭而進入緊急狀態期間，暫時下令關閉該媒體在當地播報與採訪辦事處。
以色列時報等媒體報導，通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）帶頭通過了這些規定，以便專門關閉卡達政府擁有的半島電視台（Al Jazeera）。他宣稱，從以色列對哈瑪斯的戰爭開打以來，半島電視台就損害了國家安全。
卡爾希的辦公室指出，這些規定具有溯及既往效力，代表哈瑪斯7日跨境攻擊與以國宣布緊急狀況之後，「堅定支持巴勒斯坦」的半島電視台所播報新聞現在都可以用作決定關閉的基礎，「以色列在陸上、空中、海洋與公共外交戰線都處於戰爭狀態，我們不會允許以任何方式危害國家安全的播報」。
報導指出，關閉外沒得請求必須得到安全內閣的批准，而關閉半島電視台的提案將送交至安全內閣的下次會議。卡希爾堅稱，「半島電視台的播報跟新聞構成了煽動反對以色列，協助哈瑪斯-伊斯蘭國跟恐怖組織進行宣傳，與鼓勵針對以色列的暴力」。
卡爾希的辦公室指出，推動在以色列關閉半島電視台是基於「有證據表明該媒體正在協助敵人，用阿拉伯語跟英語向世界各地的觀眾播報服務於哈瑪斯的宣傳，甚至傳遞敏感資訊給敵人」。
半島電視台否認了以方的指控。
根據新規，通訊部長可以在緊急狀態期間關閉外國媒體，但需要國防部長同意與安全內閣批准，接著就可以命令電視提供商停止播放涉案新聞媒體，關閉其在以色列的採訪辦事處與扣押設備等等。該決定不僅必須得到安全內閣批准，還必須基於安全部門的法律意見，即該媒體確實正在危害國安，並且需要接受地方法院的覆核
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