地道、伏擊、近戰 華郵描繪加薩地面戰可能景象

圖為加薩一座被空襲破壞的建築物。（路透）

以色列 將派地面部隊攻入加薩 走廊，盼一舉全殲控制當地的哈瑪斯 （Hamas）。分析家指出，哈瑪斯7日突襲以色列前至少已籌畫2年，很可能也對以軍地面入侵做足準備。

華盛頓郵報指出，以色列2005年將地面部隊撤出加薩走廊（Gaza Strip）後，只分別於2008、2014年有派過地面部隊進入加薩，這兩次是為削弱哈瑪斯、防阻襲擊，用兵時間都不到2個月。但這一次是為連根剷除哈瑪斯，時間不可能短。

華郵試圖構建出屆時以軍發動地面攻擊的景況。

斷垣殘壁、瓦礫堆的戰場環境

以色列自7月遇襲後密集猛轟加薩，讓當地的建築與街道變為瓦礫堆。但瓦礫堆伴隨斷垣殘壁與各種障礙，也是哈瑪斯戰士的最佳掩體，甚至能藉機誘以軍進入鋪設好的雷區。

進入加薩的以色列部隊應會採取步兵與戰甲車協同的方式推進。哈瑪斯則可將作戰人員部署於鋼筋混凝土等建物裡，並可能挾帶平民或人質。

以軍步戰協同vs哈瑪斯伏擊

在城鎮作戰與在開闊地截然不同，以軍遭遇的攻擊恐來自四面八方，哈瑪斯可利用4軸無人機監控敵情或精確攻擊，也能在屋頂安排狙擊手。

戰甲車在城鎮戰雖能為步兵提供良好掩護與火力支援，但因迴旋空間受限，極易遭反戰車武器攻擊。許多目標最終可能還是只能靠以軍步兵近戰才能達成，這就需挨家挨戶、逐層清理建築物。

地道戰

地道是哈瑪斯的基礎設施主要構成，也能在與以軍接戰時發揮作用。哈瑪斯2021年聲稱在加薩地面下建造約480公里的地道，通常深到空襲都很難摧毀，只會讓空襲平添無辜傷亡。

按軍事戰略與歷史學者魯瓦克（Edward Luttwak）的說法，有些地道裡面有相對精密的火箭、引擎等裝配生產線，或是炸藥儲藏室及彈頭的製造車間，一些則是指揮部，哈瑪斯的高層則居住在最深的地道。

清理地道將是以軍步兵的危險任務，可能得用上機器人等工具。

華爾街日報指出，加薩走廊的地下迷宮估計綿延約800公里，有些地道位於地下約60公尺深，能承受以軍空襲轟炸。許多地道都有照明、儲藏室、補給品和武器，足供哈瑪斯戰士在地下隱藏數天甚至數周。

蘭德公司（RAND）高階顧問兼反恐專家詹金斯（Brian Michael Jenkins）說：「地道戰與城鎮戰注定艱難，現代軍隊擁有的許多優勢都會被這些環境削弱。」

城鎮掃蕩 大部隊不再有優勢

以色列地面部隊揮師加薩的官兵，預計會找有在約旦河西岸狹窄街道和武裝份子交手經驗的人員。但在加薩的哈瑪斯戰士所擁火力與訓練，遠勝約旦河西岸的武裝份子。

一名2014年到加薩作戰過的以軍退役連長表示，以軍有豐富城鎮戰經驗，但這回到加薩不比以往，當地城市、對手武器規模與準備都遠超過去所遇情況。以軍2009年後就沒再深入加薩城內，頂多只在邊緣；2014年以軍只進入加薩幾百公尺，7周內官兵陣亡僅67人。

這名退役連長說：「最麻煩的是必須逐門逐戶掃蕩，然而一旦深入城鎮地帶，大部隊的所有優勢都不再。」

慘重平民傷亡勢不可免

柏恩斯坦（Ariel Bernstein）2014年赴加薩作戰時還只是名20歲的青澀以軍步兵，他說出擊前長官都會告訴他們作戰時「只會看到恐怖分子」，「但軍方每次說裡面沒有平民時，情況均非如此」他說以軍上級還會告訴士兵別被軍紀束縛，要他們放手去打。

柏恩斯坦如今在義大利波隆那大學（University of Bologna）就讀，並在一個由以軍退伍人員組成的團體「打破沉默」（Breaking the Silence）擔任研究員。這個團體記錄以軍諸多侵害人權情事。

曾在伊拉克法魯賈（Fallujah）打過城鎮戰的前美軍陸戰隊中校華爾希（Steve Walsh）表示，美軍當時執行任務前受過2到3個月專門訓練，光學熱像儀、無人機等一應俱全，加上空優在手，但開打後仍是他軍旅生涯26年遇過「最混亂的戰況，且很多貼身近戰」。

華郵引述華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）高級研究員歐馬里（Ghaith al-Omari）指出，地面作戰對加薩平民的嚴重衝擊注定不可免，「城市的稠密特質注定以軍會遇到激烈抵抗，從而大舉動武」哈瑪斯把軍械儲放於民用與人道設施的做法也會加劇平民傷亡風險。