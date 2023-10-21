斷水電、缺糧藥 加薩醫生摸黑動手術、用醋處理傷口

加薩醫護人員不得不在黑暗中用手機燈光動手術。(取材自YouTube)

以色列7日遭巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 （Hamas）突襲後，隨即展開反擊，並圍困加薩 地區，導致大量平民傷亡、斷水斷電、沒有糧食，甚至醫院的醫療用品也左支右絀，醫護人員不得不在黑暗中用手機燈光動手術，甚至用醋來處理患者傷口。

鏡報報導，希法醫院（Shifa）的外科醫師阿布西塔（Ghassan Abu-Sittah）指出，如今醫院的手術室已超載，導致需要動刀的患者送醫後，還要等一段時間才能進入手術室，而他們的傷口也在等待期間出現細菌感染的情況。

阿布西塔透露，由於醫院之前使用的藥水已用罄，因此他不得不用醋來幫患者處理傷口感染，「用醋來處理感染是很古老的療法，但我們能用的方法都已經用了，所以我只好出去買幾瓶醋來為這些患者治療。」

除了希法醫院，許多醫院也因物資缺乏陷入困境。甘尤尼斯市（Khan Yunis）納瑟醫院（Nasser）急診主任坎迪爾（Mohammad Qandeel）透露，如今醫院人手嚴重不足，手術室與病房因斷電黑成一片，醫生們不得不在任何能找到的光線下進行手術，無奈道「我們真的沒有辦法再拯救更多性命了」。

根據網路上流出的一段影片顯示，有一名外科醫生正在黑暗的病房裡為病人縫合手臂傷口，而其他人則用手機替他照明。

坎迪爾表示，「自11日清晨以來，我們已接收80名重傷患者，他們中有2個瀕臨死亡，因為我們沒有呼吸器可以讓他們使用。再這樣下去，有更多小孩和婦女將會在沒有任何醫療幫助的情況下死去。」