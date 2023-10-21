我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍二從慕尼黑掠走一幅300年名畫 歸還德國

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

斷水電、缺糧藥 加薩醫生摸黑動手術、用醋處理傷口

編譯徐榆涵／即時報導
加薩醫護人員不得不在黑暗中用手機燈光動手術。(取材自YouTube)
加薩醫護人員不得不在黑暗中用手機燈光動手術。(取材自YouTube)

以色列7日遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）突襲後，隨即展開反擊，並圍困加薩地區，導致大量平民傷亡、斷水斷電、沒有糧食，甚至醫院的醫療用品也左支右絀，醫護人員不得不在黑暗中用手機燈光動手術，甚至用醋來處理患者傷口。

鏡報報導，希法醫院（Shifa）的外科醫師阿布西塔（Ghassan Abu-Sittah）指出，如今醫院的手術室已超載，導致需要動刀的患者送醫後，還要等一段時間才能進入手術室，而他們的傷口也在等待期間出現細菌感染的情況。

阿布西塔透露，由於醫院之前使用的藥水已用罄，因此他不得不用醋來幫患者處理傷口感染，「用醋來處理感染是很古老的療法，但我們能用的方法都已經用了，所以我只好出去買幾瓶醋來為這些患者治療。」

除了希法醫院，許多醫院也因物資缺乏陷入困境。甘尤尼斯市（Khan Yunis）納瑟醫院（Nasser）急診主任坎迪爾（Mohammad Qandeel）透露，如今醫院人手嚴重不足，手術室與病房因斷電黑成一片，醫生們不得不在任何能找到的光線下進行手術，無奈道「我們真的沒有辦法再拯救更多性命了」。

根據網路上流出的一段影片顯示，有一名外科醫生正在黑暗的病房裡為病人縫合手臂傷口，而其他人則用手機替他照明。

坎迪爾表示，「自11日清晨以來，我們已接收80名重傷患者，他們中有2個瀕臨死亡，因為我們沒有呼吸器可以讓他們使用。再這樣下去，有更多小孩和婦女將會在沒有任何醫療幫助的情況下死去。」

加薩 巴勒斯坦 哈瑪斯

上一則

今年環球小姐 將首次有2跨性別佳麗競艷

下一則

金正恩見俄羅斯外長 談加強合作 建構朝俄「百年大計」

延伸閱讀

拜登歷史性演說 連結以烏兩國悲劇

拜登歷史性演說 連結以烏兩國悲劇
拜登：哈瑪斯攻擊欲破壞以色列沙烏地關係正常化

拜登：哈瑪斯攻擊欲破壞以色列沙烏地關係正常化
遭哈瑪斯俘虜的美國母女檔獲釋 燦笑與拜登通話畫面曝

遭哈瑪斯俘虜的美國母女檔獲釋 燦笑與拜登通話畫面曝
搶救人質優先 拜登：以色列應延後地面入侵加薩

搶救人質優先 拜登：以色列應延後地面入侵加薩

熱門新聞

花旗銀行近日開除了個人理財顧問侯賽因諾娃，旗下一名員工，原因是她遭檢舉上網評論加薩市阿里阿拉伯醫院爆炸事件時，寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」。（照片翻攝：X / StopAntisemitism）

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

2023-10-20 13:46
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐