進歐盟免簽 5國濫售「黃金護照」給中、俄、伊朗人
歐盟執行委員會18日發表報告指出，加勒比海五個國家批出約8.8萬本「黃金護照」（Golden Passport），恐成不肖分子改變身分以免簽證方式進入歐盟國家或其他第三國的通道，增加歐盟安全隱憂。歐盟委員會提議修法，堵免簽漏洞。
報告指出，安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、格瑞那達（Grenada）、聖克里斯多福及尼維斯（St Kitts and Nevis）、聖露西亞（St Lucia）及多米尼克（Dominica）五國合共批出至少8.8萬本黃金護照，其中多米尼克人口略高於7萬，卻批出3.45萬本；聖克里斯多福及尼維斯人口約4.8萬，也發出超過3.67萬本。上述兩國護照申請拒絕率僅3％至6％之間，最快只要兩個月就能核發，富豪因此趨之若鶩。
據衛報報導，委員會報告引述資料指出，部分成功獲這五個加勒比海國家黃金護照的申請人，原都需要簽證才能入境歐盟，他們原籍國包括中國、俄羅斯、敘利亞、伊朗、伊拉克等。部分批出黃金護照的國家條件寬鬆，如多米尼克沒要求申請人在當地有住所，甚至不需到訪該國。
歐盟委員會建議修例，擔心黃金護照或助長「有組織犯罪、洗錢、逃稅和貪腐滲透」，希望有權暫停那些向與該國沒「真正聯繫」人士出售公民身分的國家的簽證豁免安排。
「黃金護照」1本10萬美元起跳，宣傳主打免簽前往歐盟、美國，受到不少具經濟能力而打算取得外國護照的人士所歡迎，卻讓原生於該國的公民利益受損。英國7月即宣布，因免簽制度遭濫用，取消宏都拉斯、多米尼克、萬那杜、納米比亞、東帝汶的免簽入境優惠。
據報導，多米尼克是全球最大的黃金護照出售國之一，調查顯示，多米尼克出售黃金護照的對象包括阿富汗前情報局長、土耳其金融詐騙罪犯、利比亞狂人格達費時代的將領等，自2009年以來至少進帳10億美元。
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