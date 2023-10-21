我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍二從慕尼黑掠走一幅300年名畫 歸還德國

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

進歐盟免簽 5國濫售「黃金護照」給中、俄、伊朗人

編譯中心／綜合20日電
許多國家允許投資型移民獲得公民身分的「黃金護照」政策，成為歐盟門戶洞開的安全隱憂。圖為美國護照。（美聯社資料照片）
許多國家允許投資型移民獲得公民身分的「黃金護照」政策，成為歐盟門戶洞開的安全隱憂。圖為美國護照。（美聯社資料照片）

歐盟執行委員會18日發表報告指出，加勒比海五個國家批出約8.8萬本「黃金護照」（Golden Passport），恐成不肖分子改變身分以免簽證方式進入歐盟國家或其他第三國的通道，增加歐盟安全隱憂。歐盟委員會提議修法，堵免簽漏洞。

報告指出，安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、格瑞那達（Grenada）、聖克里斯多福及尼維斯（St Kitts and Nevis）、聖露西亞（St Lucia）及多米尼克（Dominica）五國合共批出至少8.8萬本黃金護照，其中多米尼克人口略高於7萬，卻批出3.45萬本；聖克里斯多福及尼維斯人口約4.8萬，也發出超過3.67萬本。上述兩國護照申請拒絕率僅3％至6％之間，最快只要兩個月就能核發，富豪因此趨之若鶩。

據衛報報導，委員會報告引述資料指出，部分成功獲這五個加勒比海國家黃金護照的申請人，原都需要簽證才能入境歐盟，他們原籍國包括中國、俄羅斯、敘利亞、伊朗、伊拉克等。部分批出黃金護照的國家條件寬鬆，如多米尼克沒要求申請人在當地有住所，甚至不需到訪該國。

歐盟委員會建議修例，擔心黃金護照或助長「有組織犯罪、洗錢、逃稅和貪腐滲透」，希望有權暫停那些向與該國沒「真正聯繫」人士出售公民身分的國家的簽證豁免安排。

「黃金護照」1本10萬美元起跳，宣傳主打免簽前往歐盟、美國，受到不少具經濟能力而打算取得外國護照的人士所歡迎，卻讓原生於該國的公民利益受損。英國7月即宣布，因免簽制度遭濫用，取消宏都拉斯、多米尼克、萬那杜、納米比亞、東帝汶的免簽入境優惠。

據報導，多米尼克是全球最大的黃金護照出售國之一，調查顯示，多米尼克出售黃金護照的對象包括阿富汗前情報局長、土耳其金融詐騙罪犯、利比亞狂人格達費時代的將領等，自2009年以來至少進帳10億美元。

歐盟 簽證 阿富汗

上一則

國會補選大敗 英首相連任難…工黨重返執政可能性大增

下一則

伴侶爆劈腿、約同事「三人行」 義總理梅洛尼斬10年情

延伸閱讀

美歐抵制出席「一帶一路」 歐盟僅見匈牙利

美歐抵制出席「一帶一路」 歐盟僅見匈牙利
燒錢… 逾2000專職人員 歐盟翻譯年花10.5億元

燒錢… 逾2000專職人員 歐盟翻譯年花10.5億元
加薩地區陷危機 歐盟本周開設人道援助空中走廊

加薩地區陷危機 歐盟本周開設人道援助空中走廊
波蘭15日大選 攸關與歐盟關係

波蘭15日大選 攸關與歐盟關係

熱門新聞

花旗銀行近日開除了個人理財顧問侯賽因諾娃，旗下一名員工，原因是她遭檢舉上網評論加薩市阿里阿拉伯醫院爆炸事件時，寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」。（照片翻攝：X / StopAntisemitism）

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

2023-10-20 13:46
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐