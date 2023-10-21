進歐盟免簽 5國濫售「黃金護照」給中、俄、伊朗人

許多國家允許投資型移民獲得公民身分的「黃金護照」政策，成為歐盟門戶洞開的安全隱憂。圖為美國護照。（美聯社資料照片）

歐盟 執行委員會18日發表報告指出，加勒比海五個國家批出約8.8萬本「黃金護照」（Golden Passport），恐成不肖分子改變身分以免簽證 方式進入歐盟國家或其他第三國的通道，增加歐盟安全隱憂。歐盟委員會提議修法，堵免簽漏洞。

報告指出，安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、格瑞那達（Grenada）、聖克里斯多福及尼維斯（St Kitts and Nevis）、聖露西亞（St Lucia）及多米尼克（Dominica）五國合共批出至少8.8萬本黃金護照，其中多米尼克人口略高於7萬，卻批出3.45萬本；聖克里斯多福及尼維斯人口約4.8萬，也發出超過3.67萬本。上述兩國護照申請拒絕率僅3％至6％之間，最快只要兩個月就能核發，富豪因此趨之若鶩。

據衛報報導，委員會報告引述資料指出，部分成功獲這五個加勒比海國家黃金護照的申請人，原都需要簽證才能入境歐盟，他們原籍國包括中國、俄羅斯、敘利亞、伊朗、伊拉克等。部分批出黃金護照的國家條件寬鬆，如多米尼克沒要求申請人在當地有住所，甚至不需到訪該國。

歐盟委員會建議修例，擔心黃金護照或助長「有組織犯罪、洗錢、逃稅和貪腐滲透」，希望有權暫停那些向與該國沒「真正聯繫」人士出售公民身分的國家的簽證豁免安排。

「黃金護照」1本10萬美元起跳，宣傳主打免簽前往歐盟、美國，受到不少具經濟能力而打算取得外國護照的人士所歡迎，卻讓原生於該國的公民利益受損。英國7月即宣布，因免簽制度遭濫用，取消宏都拉斯、多米尼克、萬那杜、納米比亞、東帝汶的免簽入境優惠。

據報導，多米尼克是全球最大的黃金護照出售國之一，調查顯示，多米尼克出售黃金護照的對象包括阿富汗 前情報局長、土耳其金融詐騙罪犯、利比亞狂人格達費時代的將領等，自2009年以來至少進帳10億美元。