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金正恩見俄羅斯外長 談加強合作 建構朝俄「百年大計」

編譯中心／綜合20日電
今年9月才訪問俄羅斯的北韓領導人金正恩（左），親自接見來訪的俄外長拉夫洛夫，兩國關係急遽升溫。（Getty Images）
今年9月才訪問俄羅斯的北韓領導人金正恩（左），親自接見來訪的俄外長拉夫洛夫，兩國關係急遽升溫。（Getty Images）

北韓國營媒體朝中社20日報導，北韓領導人金正恩19日在平壤接見俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov），談加強合作，會中金正恩表示，朝俄要落實早前普金會上談上達成的協議，盼與俄國建立起具「前瞻性」的關係；拉夫洛夫則建議，北韓與俄方、中國進行三方安全會談，以建構穩定的百年大計。

拉夫洛夫在平壤為期兩天的訪問，預料將為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的到訪打好基礎。金正恩上個月在俄國遠東地區展開備受關注的峰會時，對普亭作出邀請。該場峰會讓西方國家愈來愈擔心北韓會提供俄羅斯用於烏克蘭戰爭的武器。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示，「為新時代朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）－俄羅斯關係制訂穩定、具前瞻性且影響深遠的計畫」，是執政北韓勞動黨以及平壤政府的目標。

拉夫洛夫一方面痛批他所說的美國對北韓「危險」政策，也不忘標榜俄羅斯與北韓關係達到「全新戰略水平」。據多家俄羅斯通訊社報導，拉夫洛夫告訴記者：「跟我們北韓朋友的立場一致，我們對於美國、日本、南韓在區域內的軍事活動變本加厲，以及對於華府的政策，都非常憂心。」

此外，拉夫洛夫也稱讚北韓對俄羅斯在烏克蘭持續進行的戰爭「堅定不移而且堅守原則地支持」。

對於拉夫洛夫訪平壤，南韓外交部官員20日表示，俄國意圖藉此掩蓋違反聯合國安理會決議的俄朝合作。該名官員指出，問題本質在於北韓發展核武與飛彈，俄羅斯應立即停止與造成安保威脅、違反安理會決議的北韓進行違法軍事合作。

南韓外交專家指出，俄羅斯可能意圖藉此正當化他們在外交上支持北韓開發戰略武器的立場；俄朝將在11月於平壤舉行經濟共同委員會會議，可能在會中進一步商議對北韓提供能源支援及其他物資交換等經濟合作方案。

北韓 俄羅斯 平壤

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