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金正恩家族年花百萬 走私這些奢侈品

編譯中心／綜合19日電
北韓領導人金正恩（中）15日參觀了位於俄羅斯戰鬥機工廠，右後方能看到胞妹金與正，以及其手持的疑似高級Dior包（紅圈處）。（朝中社）
北韓領導人金正恩（中）15日參觀了位於俄羅斯戰鬥機工廠，右後方能看到胞妹金與正，以及其手持的疑似高級Dior包（紅圈處）。（朝中社）

南韓統一部官員19日表示，在長期面臨糧食困難的情況下，北韓國務委員會委員長金正恩一家每年進口奢侈品的規模達數億（1億韓元約7.37萬美元）至數十億韓元；金正恩9月中旬訪問俄羅斯極東地區時，也戴上IWC萬國表與德國的萬寶龍手表；胞妹金與正則是手持價值1000萬韓元（約7366美元）迪奧（Dior）手提包。

韓聯社報導，該官員表示，提供或轉讓奢侈品違反對朝制裁決議，再加上金正恩一家的相關情報屬於絕密情報，因此無法掌握準確數據，上述數據基於脫北者的證言和情報部門獲取的當地情報推測而來。該官員表示，進口規模在疫情時期受北韓封鎖國境影響一度萎縮，去年下半年開始出現恢復跡象。

據推測，北韓購買的奢侈品品目由平壤書記室或「最高層」直接選定。據統一部透露，北韓書記室旗下負責籌措統治資金的管理組織「勞動黨39號室」等負責為金正恩一家採辦奢侈品。據悉，由於寶石、手表、高價品牌產品等奢侈品屬於聯合國安理會的對朝制裁對象，通常由北韓派遣到國外的公館人員和商社人員購買並進口。

該官員說，北韓將從各國收集、購買到的奢侈品集中在朝中邊境地區，再通過陸路、海運或空運，經過多個階段隱秘地走私至最終目的地。 

金正恩一家近期在公開場合上亮相的奢侈品有金正恩佩戴的瑞士IWC萬國手表和他使用的德國萬寶龍筆、夫人李雪主佩戴的瑞士摩凡陀（Movado）手表、女兒金主愛身穿的迪奧大衣、其胞妹金與正手拿價值1000萬韓元迪奧包等。

另據據俄羅斯媒體19日報導，正在北韓訪問的俄羅斯外長拉夫羅夫當天與北韓國務委員會委員長金正恩會面超過1小時以上。但俄羅斯外交部並未公開具體會面內容。

這是拉夫羅夫時隔5年5個月在平壤會見金正恩。由於到金正恩上月13日在俄羅斯遠東地區舉行的朝俄元首會談上邀請俄羅斯總統普亭訪朝，雙方當天可能就是商討普亭回訪朝鮮事宜。普亭最後一次訪北韓是在2000年7月同已故朝鮮國防委員長金正日會晤。

北韓領導人金正恩帶女兒金主愛指導模擬核戰。（朝中社）
北韓領導人金正恩帶女兒金主愛指導模擬核戰。（朝中社）

北韓 金正恩 俄羅斯

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