向家屬通知親人死訊 以軍官：我就像死神

哈瑪斯 在10月7日入侵以色列 ，被認為是以色列幾十年來面臨的最嚴重的跨境襲擊。哈瑪斯武裝分子在多處突破了加薩 與以色列之間的隔離欄，突襲以色列南部的村莊，殺害了至少1400人；陸軍少校拉斐爾（Rafael）是負責登門通知死訊任務的其中一人，他告訴BBC，「當我敲開這些家庭的門時，我感覺自己就像一個死神。」

BBC中文網報導，這是拉斐爾首次從事此類工作。這位來自里約熱內盧的巴西人已在以色列軍隊服役14年，通常負責以色列國防軍的法律事務；「但我知道，這項工作非常重要，因為它讓這些家庭有機會確定他們的親人發生了什麼事，並能夠安葬他們。」

拉斐爾表示，在開始執行任務之前，他接受了四個小時的訓練，「軍隊中有人定期執行這項任務，但隨著死者數量已經相當龐大，接受過此類任務培訓的軍官人數不夠了。」

「在凖備過程中說，特別是在最初幾天，我們可能會非常焦慮，沒有食欲，也無法入睡。」他說，「這確實發生了——很難入睡和進食。」

拉斐爾說，拜訪有兒童和青少年死者的家庭使他印象深刻。在其中一個案例中，他不得不把一名17歲女孩死亡的消息告訴她的父親；當時她正與男友在加薩地帶附近的海灘上過夜，這對情侶遭到了哈瑪斯的襲擊。

拉斐爾回憶說：「當我們把這個消息告訴這位父親時，他說前一天他在電視上看到了他女兒的照片，在那些可能被綁架的人當中。」「他說，他對女兒還活著抱有希望。」