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為自由抗爭 伊朗頭巾女追頒歐盟人權獎

編譯中心／綜合19日電
伊朗庫德族女子艾米尼因沒戴頭巾違反伊朗規定被捕，在拘留期間喪命，如今獲追頒歐盟沙卡洛夫人權獎。（路透）
伊朗庫德族女子艾米尼因沒戴頭巾違反伊朗規定被捕，在拘留期間喪命，如今獲追頒歐盟沙卡洛夫人權獎。（路透）

歐洲議會19日公布，本年度沙卡洛夫人權獎（Sakharov Prize）得主為去年9月因涉違頭巾令遭拘留期間死亡的伊朗庫爾德族女子艾米尼（Mahsa Amini），以及她死後爆發的「女性、生命、自由」運動。去年，沙卡洛夫獎則授予烏克蘭人民，以表彰他們在俄羅斯入侵烏克蘭期間「保護民主、自由和法治」。

明報報導，歐洲議會議長梅措拉公布人權獎得主時，稱艾米尼被殘酷謀殺標誌了一個轉折點，引發了一場由女性領導的運動，正創造歷史，又稱該全球運動的三字口號，是「所有在伊朗捍衛平等、尊嚴和自由的人的戰鬥口號」。

報導指出，艾米尼去年9月13日在德黑蘭被指違反女性戴頭巾規定，遭道德警察拘留後昏迷送院，3日後不治。事件觸發持續多月的全國示威，呼籲伊朗結束所有婦女強制戴頭巾規定，及結束伊朗由穆斯林教士領導的政府。

代表艾米尼家屬的律師尼克巴克特因向傳媒談及此案，遭控「宣傳反政府」而在本周被判囚一年。報導稱，不過事件影響至今仍有伊朗女性無視政府衣著規定，在公眾場合除下頭巾。

另據報導，沙卡洛夫獎（Sakharov Prize for Freedom ofThought）由歐洲議會在1988年設立，以蘇聯異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，他1975年獲諾貝爾和平獎。沙卡洛夫獎每年頒發，目的在表彰捍衛人權或民主的個人和組織。

2023年的其他最終入圍者還包括來自尼加拉瓜的埃斯科西亞(Vilma Nunez Escorcia)和拉戈斯主教（Bishop Rolando Jose Alvarez Lagos），以及三名爭取自由、安全和合法墮胎的女性：波蘭的維德辛斯卡(Justyna Wydrzynska)、薩爾瓦多的埃雷拉(Morena Herrera)和美國的麥克尼古拉斯(Colleen Mc Nicholas)。

伊朗 烏克蘭 諾貝爾

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