錫克教風波 加41外交官撤離 批印違國際法

流亡加拿大的印度錫克教領袖遇害案引發外交紛爭；圖為巴基斯坦錫克教徒高喊口號譴責事件。（路透）

旅居加拿大 的錫克教領袖尼賈爾遇害風波，導致印度 與加拿大兩國關係緊張，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）19日表示，在印度堅持要剝奪加拿大外交官的外交豁免權後，加拿大政府已從印度撤離了41名外交官及42名家屬。

綜合媒體報導，趙美蘭在新聞會上說：「我可以確認，印度已正式傳達其計畫，在20日之前，單方面取消除21名加拿大駐德里外交官及其家屬之外的所有人的外交豁免權。」

趙美蘭表示，由於人員編制減少，加拿大將不得不暫停在孟買、昌迪加爾和班加羅爾辦事處的面對面外交服務；她並指稱印度的行為「違反國際法」，違反了「維也納外交關係公約」，並指責印度加劇了雙邊的緊張關係。

「加拿大人和我們外交官的安全，始終是我最關心的問題。考慮到印度的行動對我們外交官安全造成的影響，我們為他們安全離開印度提供了便利。」她説，「也就是説，我們的外交官及其家人現在已經離開（印度）。」

聯邦移民部長米勒（Marc Miller）也出席當天新聞會，他說，加拿大的簽證 申請不會受到影響，因為申請中心是由第三方承包商營運的。

米勒指出，留在當地的工作人員將繼續專注於無法移出國的工作，例如緊急案件、簽證打印，以及與簽證申請中心的合作。為商業提供的服務會繼續，但服務量將減少。

路透報導，45歲的尼賈爾6月在加拿大溫哥華郊區一座錫克廟外中彈身亡，加拿大總理杜魯道說，有可信證據顯示印度政府特工可能跟此事有關；印度政府隨後於上個月要求加拿大削減駐印外交官人數。

英國金融時報本月稍早報導，印度已要求加拿大在10月10日前撤走62名外交官中的41人。

印度將加拿大公民尼賈爾視為「恐怖分子」，但杜魯道懷疑印度特工涉案，遭印方斥強烈否認與尼賈爾之死有任何關係，並宣稱加拿大的指控「荒謬且具有政治動機」。