英警告：金融網攻恐損3.5兆 全球企業多未保險

英國商業保險 交易所勞合社18日表示，一套金融服務支付系統若遭到重大網路攻擊，可能在全球造成3兆5000億美元損失，且大部分損失仍未受到保險保護。

路透報導，依照勞合社（Lloyd's of London）和英國劍橋大學（University of Cambridge）賈吉商學院（Judge Business School）風險研究中心（Centre for Risk Studies）推敲的系統性風險事態假設，若發生上述網攻，美國將在5年間遭逢1兆1000億美元損失。

勞合社表示，至於中國則可能面臨在同樣長時期損失4700億美元，日本 損失可能達2000億美元。

勞合社主席卡內基-布朗（Bruce Carnegie-Brown）表示：「由於全球網路相互連結，意味這類風險太過重大，無法任由單一部門獨自面對。」

「因此我們必須讓政府、產業和保險市場之間不斷分享知識、專業技術和創新構想，以確保我們打造出能抵抗這類潛在大規模風險的社會韌性。」

勞合社還說，去年網攻的簽單保費 總額達到90億餘美元，預估到了2025年將成長至130億至250億美元。

經紀商指出，目前令一些可能投保客戶卻步的原因，除了顧慮保險成本，也擔心若在戰爭情況下遭到網攻能否獲得賠償。