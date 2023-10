英警告：金融網攻恐損3.5兆 全球企業多未保險

英國商業保險 交易所勞合社18日表示,一套金融服務支付系統若遭到重大網路攻擊,可能在全球造成3兆5000億美元損失,且大部分損失仍未受到保險保護。

路透報導,依照勞合社(Lloyd's of London)和英國劍橋大學(University of Cambridge)賈吉商學院(Judge Business School)風險研究中心(Centre for Risk Studies)推敲的系統性風險事態假設,若發生上述網攻,美國將在5年間遭逢1兆1000億美元損失。

勞合社表示,至於中國則可能面臨在同樣長時期損失4700億美元,日本 損失可能達2000億美元。

勞合社主席卡內基-布朗(Bruce Carnegie-Brown)表示:「由於全球網路相互連結,意味這類風險太過重大,無法任由單一部門獨自面對。」

「因此我們必須讓政府、產業和保險市場之間不斷分享知識、專業技術和創新構想,以確保我們打造出能抵抗這類潛在大規模風險的社會韌性。」

勞合社還說,去年網攻的簽單保費 總額達到90億餘美元,預估到了2025年將成長至130億至250億美元。

經紀商指出,目前令一些可能投保客戶卻步的原因,除了顧慮保險成本,也擔心若在戰爭情況下遭到網攻能否獲得賠償。