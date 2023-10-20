憂哈瑪斯滲入 埃及、約旦拒收巴勒斯坦難民

以色列為報復哈瑪斯攻擊而猛烈轟炸加薩走廊，當地絕望的巴勒斯坦平民急尋庇護，卻面臨阿拉伯鄰國埃及和約旦斷然拒絕接收。（歐新社）

以色列 為報復哈瑪斯攻擊而猛烈轟炸加薩 走廊，當地絕望的巴勒斯坦 平民急尋庇護，卻面臨阿拉伯鄰國埃及和約旦斷然拒絕接收。美聯社從歷史、政治和區域安全等層面分析原因。

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sissi）18日發表至今態度最強硬言論，稱以色列進行這場戰爭的目的不只是打擊哈瑪斯，「還試圖迫使百姓居民…移居埃及」。他並警告這可能破壞區域和平。

約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）17日也表達類似訊息，他說：「約旦不要難民，埃及不要難民。」

埃及和約旦拒絕的根本原因，是擔憂以色列想迫使巴勒斯坦人永遠被驅逐到這兩國，造成巴勒斯坦建國的訴求無效。此外塞西表示，大量人口移入可能讓好戰分子混進埃及的西奈半島（Sinai Peninsula），並從當地對以色列發動攻擊，危及埃以兩國40年來的和平條約。

以下是埃及和約旦採取如此立場的背後動機：

1.歷史背景

巴勒斯坦人流亡是長久以來問題。以色列1948年建國時期與阿拉伯國家爆發戰爭時，估計有70萬巴勒斯坦人從目前的以色列國土被逐出或逃離，也就是巴人所稱的「災難日」（Nakba）。

以色列在1967年的「六日戰爭」奪下約旦河西岸和加薩走廊後，又有30萬巴勒斯坦人逃亡，大多轉往約旦居住。

如今這些流亡的巴勒斯坦人和他們的後代有將近600萬人，大多居住在約旦河西岸、加薩走廊、黎巴嫩、敘利亞和約旦的社區或難民營。

1948年以阿戰爭停止後，以色列拒絕允許巴勒斯坦難民重返家園；埃及害怕這次會歷史重演，若讓逃出加薩走廊的巴勒斯坦人大量湧入，他們最終將永遠留在埃及。

2.不保證難民會回去

眼前這場戰爭會如何結束，目前還沒有清晰走向。以色列已表明要摧毀哈瑪斯，但至今未指出達成目標後可能的發展及加薩走廊會由誰統治；已有人擔憂，以色列將重新占領加薩一段時間，造成衝突不歇。

以色列軍方雖然已表示，在戰爭結束後住在加薩走廊北部的巴勒斯坦人將獲准重返家園，但埃及卻不放心。

3.質疑以色列動機

阿拉伯國家和許多巴勒斯坦人也懷疑，以色列可能利用這次機會迫使當地人口結構永久改變，藉此重創巴勒斯坦要在加薩走廊、約旦河西岸及同樣在1967年被以色列奪下的東耶路撒冷建國的訴求。

塞西18日再度示警，說讓加薩走廊的巴勒斯坦人大量移出，目的是要「消滅巴勒斯坦的志業…這是我們區域最重要的志業」。

4.擔心哈瑪斯滲入

埃及也說過，擔心加薩走廊來的大量移民會造成哈瑪斯或其他巴勒斯坦好戰分子進入境內，這可能讓西奈半島情勢陷入不穩；自從哈瑪斯2007年統治加薩走廊後，埃及支持以色列對當地的封鎖行動，嚴格管制進入加薩的物資和平民進出。此外，埃及也摧毀與加薩走廊交界的地下隧道網絡，哈瑪斯和其他巴勒斯坦人利用這些隧道將貨物走私到加薩。