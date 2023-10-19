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福島核汙水第二輪排海 採樣海水氚濃度至今最高

記者雷光涵／即時報導
國際原子能機構（IAEA）與來自加拿大、南韓及中國等專家，16日起在福島第一核電廠周邊啟動海水採樣，還採集海底堆積物及魚類樣本，分析所含的放射性物質與去年採集的樣本比對，是否出現變化。（Getty Images）
國際原子能機構（IAEA）與來自加拿大、南韓及中國等專家，16日起在福島第一核電廠周邊啟動海水採樣，還採集海底堆積物及魚類樣本，分析所含的放射性物質與去年採集的樣本比對，是否出現變化。（Getty Images）

日本東京電力本月5日開始第二輪排放福島第一核電廠的含氚核汙水，NHK報導，15日與16日採集的氚濃度達每公升14與16貝克，為至今採樣結果濃度最高值，不過未超標。

東電第二輪將用17天左右，排放7800噸處理過且經海水稀釋的核汙水（日稱處理水），排放量與8月的第一輪幾乎相同，每天排海460噸。2023年度計畫總共排放3萬1200噸，相當於儲存槽存放總量的2.3%。

東電每天都從核電廠方圓3公里內海域的10處指定地點採集海水樣本，第一輪曾測得每公升10貝克的數值，10月7日、9日各測得氚濃度9.4、11貝克。15日與16日的數值為至今最高，樣本來源都在離排放口最近的採集點。東電表示，這是完全能預料的結果，因為當時海流較弱。

東京說，每公升10幾貝克的氚濃度，遠低於世界衛生組織（WHO）訂定飲用水水質標準1萬貝克，不影響安全。

國際原子能機構（IAEA）與來自加拿大、南韓及中國等專家，16日起也在周邊啟動海水採樣，持續至23日，樣本將用於驗證日本正在實施的監測等。日本原子能規制廳透露，除海水外還採集海底堆積物及魚類樣本，分析所含的放射性物質氚、鈷60等，與去年採集的樣本比對，是否出現變化。

日本 核汙水 加拿大

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