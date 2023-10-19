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加薩醫院遇襲 中東、北非「反以美」示威

編譯陳曉慈、易起宇／綜合18日電
加薩醫院遭襲並釀成嚴重死傷的消息傳出後，土耳其伊斯坦堡以色列領事館外，17日聚集大批支持巴勒斯坦的示威民眾。（Getty Images）
加薩醫院遭襲並釀成嚴重死傷的消息傳出後，土耳其伊斯坦堡以色列領事館外，17日聚集大批支持巴勒斯坦的示威民眾。（Getty Images）

加薩走廊一間醫院17日晚間遭攻擊，造成至少500人死亡，以色列巴勒斯坦相互指控是對方所為，中東及北非多國出現反以色列的示威，包括約旦、黎巴嫩、伊拉克、伊朗、突尼西亞與土耳其等國，都有民眾上街抗議以色列和美國。

美國有線電視新聞網（CNN）18日報導，在約旦首都安曼街頭，上百名示威者聚集以色列大使館附近試圖闖入，但遭警衛阻擋。兩名抗議者說，約旦維安部隊用催淚瓦斯驅趕示威群眾。約旦約50%人口是巴勒斯坦人或巴勒斯坦裔後代，過去一周，以色列駐約旦大使館附近每天都有抗議民眾聚集。

在黎巴嫩，上百群眾聚集在通往美國大使館的廣場上，試圖闖入，警方則使用催淚瓦斯驅趕。美國國務院日前發布聲明，呼籲美國公民勿前往黎巴嫩旅行。

在伊拉克，上百人走上巴格達街頭，高喊反以色列口號。當地維安人員表示，數十名示威者試圖跨越通往「綠區」（Green Zone）的一座大橋，該區為伊拉克政府與外國大使館所在地。

在伊朗德黑蘭，示威者聚集在法國與英國大使館外，高喊「法國、英國、美國與錫安主義者都去死」。此外，伊朗其他城市也爆發示威，包括伊斯法罕（Esfahan）與科姆（Qom）。

在突尼西亞，據國營的突尼斯非洲通訊社（TAP）報導，突尼斯數個地區17日晚間爆發支持巴勒斯坦人、反對以色列入侵加薩的大規模示威。

在土耳其伊斯坦堡，示威民眾試圖闖入以色列領事館所在區域，維安人員則使用水槍與辣椒水驅散抗議者。

以色列報紙Maariv報導，自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日對以色列發動攻擊以來，以色列經濟已為這場戰爭付出高昂代價；由於生產力下降，以國經濟估計已損失46億錫克（逾10億美元）。

報導指出，根據以色列製造業協會的研究，以國經濟已開始因為教育設施停擺、道路封鎖和全國性、大規模的庫存物資，而為這場戰爭付出昂貴代價。

以色列媒體Maariv報導，自從哈瑪斯對以色列發動攻擊以來，以色列經濟估計已損失...
以色列媒體Maariv報導，自從哈瑪斯對以色列發動攻擊以來，以色列經濟估計已損失逾10億美元。 歐新社

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