世衛批以南遷命令 婦：死亡也許較仁慈

加薩阿里阿拉伯醫院遇襲事件受傷的巴勒斯坦民眾，被送往另一間醫院救治。（美聯社）

美國總統拜登訪問中東前夕，加薩 市阿里阿拉伯醫院遭空襲，至少500名巴勒斯坦 人喪生。加薩走廊衛生部門指控是以軍所為，以色列 軍方則表示這是巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」火箭發射失敗所致，但伊斯蘭聖戰組織反駁稱「以軍撒謊」。

阿拉伯國家、伊朗和土耳其迅速譴責這項攻擊。巴勒斯坦自治政府總理直斥這是「駭人的罪行，種族屠殺」，並稱支持以色列的國家也要負起責任。

世界衛生組織也譴責此事，稱攻擊規模「前所未見」。路透報導，這是以色列7日開始空襲人口稠密的加薩走廊發動報復哈瑪斯跨境攻擊以來，最為血腥的單一事件。

世衛東地中海區域主任曼達里說，這是收到以軍疏散命令的20間醫院之一，遭襲擊時，建築物內還有病患、醫護及無家可歸的人。他說，考慮到目前的不安全局勢，許多患者情況危急，缺乏救護車、醫護人員、病床及替代避難住所，以軍的疏散南遷命令根本「不可能執行」。

在阿里阿拉伯醫院遭受攻擊前，加薩走廊南部甘尤尼斯市納瑟醫院可見婦女在庭院內製作麵包、晾衣服； 與此同時，一輛輛救護車把傷患載進醫院，外科醫師與時間賽跑搶救救護車內的傷患。

44歲的艾米拉帶著小孩和數百人躲在醫院庭院避難。她一邊用分發到的麵包幫小孩製作三明治，一邊跟法新社說：「我們的身體到處發癢。我們已有一個星期沒洗澡了。死亡也許還比較仁慈一點。」

醫院地板鋪滿臨時床墊，每個夜晚，無家可歸與流離失所的難民都試圖在空襲轟炸聲與日益寒冷的天氣中入睡。

在加薩最大醫院、西法醫院避難的泰希爾說：「沒有人憐憫我們。我們到底做了什麼要遭受這種待遇？我們的小孩做了什麼？大多數的人都不是任何武裝團體的成員。」

世界衛生組織表示，加薩各醫院逼近崩潰且人滿為患，民眾急著尋找安全避難處，群眾聚集情況變得愈來愈嚴重，光在西法醫院就有超過3萬人避難，由於飲水和衛生條件差，很容易有疾病疫情爆發。

以軍否認發動空襲，聲稱是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織好戰分子發射失敗的火箭擊中這座醫院。以軍表示：「我們從多個來源獲得的情報顯示，伊斯蘭聖戰組織要為火箭發射失敗擊中加薩醫院一事負責。」

以軍發言人哈加里說，襲擊發生當下，以軍並未在那家醫院附近執行空中任務，且擊中醫院的火箭與以軍火箭不同。他還說，以軍已公布能表明這次襲擊是伊斯蘭聖戰組織所為的阿拉伯語對話。以色列總理內唐亞胡也在聲明中指責襲擊加薩醫院的是「加薩的野蠻恐怖分子，不是以色列國防軍」。

控制加薩走廊的哈瑪斯表示，死者大多是因以色列轟炸而無家可歸的人，包括病患、婦女和兒童；哈瑪斯管理的加薩衛生部指稱，以色列「捏造謊言和指責巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，極力想逃避轟炸加薩醫院並犯下殘暴屠殺的責任。敵人提出的指控不實且毫無根據」。

CNN等西方媒體表示，目前還無法確認誰是攻擊真凶。半島電視台指出，一些觀察家質疑以色列說法，並稱以色列曾將自己犯的錯推給他人，例如半島電視台記者夏琳．阿克利赫去年五月在約旦河西岸遭以軍槍殺，以色列一開始宣稱是巴人民兵犯案，後來才承認開槍。