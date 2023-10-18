我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約史島華生搭公車 疑遭霸凌…華人連署開除涉事學生

馬英九訪中華公所 呼籲兩岸和平

歐美挺以色列批哈瑪斯 恐侵蝕開發中國家對烏克蘭支持

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登（前右）18日訪問以色列，以國總理內唐亞胡（前左）在機場歡迎。（美聯社）
美國總統拜登（前右）18日訪問以色列，以國總理內唐亞胡（前左）在機場歡迎。（美聯社）

金融時報18日報導，官員跟外交官警告，西方國家支持以色列攻擊巴勒斯坦加薩走廊，破壞了跟重要開發中國家就譴責俄烏戰爭凝聚共識的努力。

這些官員跟外交官說，莫斯科被描繪為違反國際法的全球賤民，但巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日跨境攻擊以色列，以及以色列針對加薩走廊還擊後，美國、歐盟及其盟邦的反應，不只導致過去幾個月的努力付諸東流，也讓他們遭受了偽善指控。

在哈瑪斯跨境攻擊之後的最初幾天內，一些西方國家外交官就擔心美國正在向以色列授予全權委任，讓他們全力進攻加薩走廊。在一連串的緊急外交訪問、視訊會議與通話中，西方國家官員受到指責，因為他們急著譴責哈瑪斯攻擊跟支持以色列，卻未能捍衛230萬巴勒斯坦人的利益。

十幾名西方國家官員指出，在需要維護全球基於規則的秩序上，西方國家挺以色列的舉動，侵蝕了俄烏戰爭後跟印度、巴西與南非等所謂全球南方主導國家凝聚共識的努力，引發的反彈鞏固了開發中世界在以巴衝突根深蒂固的立場。

官員們警告，這可能破壞未來對烏克蘭的外交努力。一位七大工業國集團（G7）高級外交官就說，「我們肯定輸掉了在全球南方的戰鬥」。他表示，「我們跟全球南方（就烏克蘭）做得一切工作都已經白費了，忘了規則、別提國際秩序，他們永遠不會再聽我們了」。

許多發展中國家傳統上支持巴勒斯坦人自決。一些美國外交官私下擔心，拜登政府對以色列的廣泛支持，可能疏遠全球南方的大部分國家。

此外，中東地區的許多阿拉伯人覺得，美國與其他西方大國從來沒有因巴人的遭遇讓以色列承擔責任，或是對敘利亞、葉門和利比亞的殘酷衝突給予足夠重視，而俄羅斯與中國大陸則跟巴勒斯坦人建立了溫暖的關係。

該名G7高級外交官就指出，「我們對烏克蘭的言論必須套用到加薩，否則我們會失去所有威信。巴西人、南非人、印尼人，他們為什麼要相信我們對人權的說法？」

以色列 巴勒斯坦 加薩

上一則

反猶情緒升高 柏林猶太教堂遭汽油彈攻擊

延伸閱讀

加薩醫院遭空襲 至少500死 以哈互控恐怖屠殺

加薩醫院遭空襲 至少500死 以哈互控恐怖屠殺
以哈衝突／軍事營救以色列人質不可能 卡達外交斡旋

以哈衝突／軍事營救以色列人質不可能 卡達外交斡旋
洛縣府爭議下聲援以色列 巴勒斯坦支持者場外抗議

洛縣府爭議下聲援以色列 巴勒斯坦支持者場外抗議
憂真主黨偷襲 以軍延後地面戰 給加薩巴人更多時間疏散

憂真主黨偷襲 以軍延後地面戰 給加薩巴人更多時間疏散

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來