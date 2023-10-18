歐美挺以色列批哈瑪斯 恐侵蝕開發中國家對烏克蘭支持

美國總統拜登（前右）18日訪問以色列，以國總理內唐亞胡（前左）在機場歡迎。（美聯社）

金融時報18日報導，官員跟外交官警告，西方國家支持以色列 攻擊巴勒斯坦加薩 走廊，破壞了跟重要開發中國家就譴責俄烏戰爭凝聚共識的努力。

這些官員跟外交官說，莫斯科被描繪為違反國際法的全球賤民，但巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日跨境攻擊以色列，以及以色列針對加薩走廊還擊後，美國、歐盟及其盟邦的反應，不只導致過去幾個月的努力付諸東流，也讓他們遭受了偽善指控。

在哈瑪斯跨境攻擊之後的最初幾天內，一些西方國家外交官就擔心美國正在向以色列授予全權委任，讓他們全力進攻加薩走廊。在一連串的緊急外交訪問、視訊會議與通話中，西方國家官員受到指責，因為他們急著譴責哈瑪斯攻擊跟支持以色列，卻未能捍衛230萬巴勒斯坦人的利益。

十幾名西方國家官員指出，在需要維護全球基於規則的秩序上，西方國家挺以色列的舉動，侵蝕了俄烏戰爭後跟印度、巴西與南非等所謂全球南方主導國家凝聚共識的努力，引發的反彈鞏固了開發中世界在以巴衝突根深蒂固的立場。

官員們警告，這可能破壞未來對烏克蘭的外交努力。一位七大工業國集團（G7）高級外交官就說，「我們肯定輸掉了在全球南方的戰鬥」。他表示，「我們跟全球南方（就烏克蘭）做得一切工作都已經白費了，忘了規則、別提國際秩序，他們永遠不會再聽我們了」。

許多發展中國家傳統上支持巴勒斯坦人自決。一些美國外交官私下擔心，拜登政府對以色列的廣泛支持，可能疏遠全球南方的大部分國家。

此外，中東地區的許多阿拉伯人覺得，美國與其他西方大國從來沒有因巴人的遭遇讓以色列承擔責任，或是對敘利亞、葉門和利比亞的殘酷衝突給予足夠重視，而俄羅斯與中國大陸則跟巴勒斯坦人建立了溫暖的關係。

該名G7高級外交官就指出，「我們對烏克蘭的言論必須套用到加薩，否則我們會失去所有威信。巴西人、南非人、印尼人，他們為什麼要相信我們對人權的說法？」