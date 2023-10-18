反猶情緒升高 柏林猶太教堂遭汽油彈攻擊

德國柏林卡哈阿達斯吉斯羅埃爾社區的一座猶太教堂18日遭投擲汽油彈攻擊，社區內並有其他猶太機構，警方已封鎖該社區。（美聯社）

德國 柏林米特區（Mitte）一座猶太 教堂18日早上遭投擲2枚汽油彈攻擊，德國猶太人中央委員會（Central Council of Jews）指嫌犯有2人，但未進一步解釋。美聯社18日報導，以巴衝突升溫後，德國反猶情緒高漲，警方已加強全國各地警戒，但仍有不少抗議群眾焚毀以色列 國旗遭，一些猶太人住宅外也被畫上大衛之星。

警方同日上午聚集案發地點，針對事件展開調查，教堂旁的街道也遭全面封鎖。

德國猶太人中央委員會透過聲明表示，他們對這起恐怖攻擊感到震驚，住在該教堂附近的民眾也備感驚嚇與不安。德國猶太人中央委員會還說，「哈瑪斯意圖消滅一切與猶太有關的意識形態，已對德國造成影響」。

遭攻擊的教堂位於卡哈阿達斯吉斯羅埃爾社區（Kahal Adass Jisroel），社區中有一所幼兒園、一所猶太學校與社區活動中心。

柏林警方表示，伊斯蘭移民與警方17日晚間在多地爆發衝突，包括柏林勞庫林區（Neukoelln）和十字架山區（Kreuzberg），在知名觀光景點布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）的衝突中有數名警員受傷。

以巴衝突7日升溫以來，德國警方已提高對全國猶太機構的警戒等級，但各地政府建築外的以色列國旗仍被扯下燒毀；在柏林，一些猶太人住宅大門與外牆上也被畫上大衛之星。