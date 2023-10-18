以色列稱未轟炸加薩醫院 外媒尖銳提質疑「我們為何要信你？」

以色列18日針對加薩醫院爆炸案出面澄清，直指是遭伊斯蘭聖戰組織火箭攻擊。但基於以巴衝突以來，以色列時而給出未經證實的消息，外媒在向國防軍發言人哈加里提問時也直言：「我們為何要信你？」（Getty Images）

以色列 18日針對加薩 醫院爆炸案出面澄清，直指是遭伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）火箭攻擊。但基於以巴衝突以來，以色列時而給出未經證實的消息，外媒在向國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）提問時也直言：「我們為何要信你？」

英國廣播公司（BBC）報導，美國有線電視新聞網（CNN）在提問時質疑以色列國防軍的「信用」，並舉例指以國曾將一名記者之死怪罪於巴勒斯坦 民兵，事後才承認消息不實。

哈加里回應坦承以色列之前「太快下定論」，但表示這次加薩醫院遭轟炸，以方費時進行查證檢驗，確保掌握的情報為真。

BBC記者也接著追問哈加里，是否覺得約旦、埃及、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國會相信他的說詞。哈加里表示，這些國家都在仔細看BBC的報導，他希望在以色列國防軍提出分析後，「BBC現在會傳達這份調查，而這些國家將會聽進去」。

哈加里也說，以色列打算與美國及任何其他想看的國家，分享他們對此案的調查。

土耳其安納杜魯社（Anadolu）報導，以色列總理辦公室上周宣稱哈瑪斯在7日攻擊卡法阿札（Kfar Azar）時斬首嬰幼兒，並公布相關影像。CNN記者席德納（Sara Sidner）在電視上引述這項消息，然而以國當局之後卻改口稱「無法證實嬰幼兒遭斬首」，席德納事後也為此在個人X（推特）頁面致歉，表示「我的用詞應當更謹慎，對此感到抱歉」。