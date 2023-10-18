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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

打包以、烏、台...美擬追加千億援助

編譯中心／綜合17日電
白宮據悉考慮以聯合方案形式請撥1000億美元，用於支援烏克蘭和以色列，以及對台灣在內印太地區經濟體的援助，同時為邊境安全問題提供資金。（美聯社）
白宮據悉考慮以聯合方案形式請撥1000億美元，用於支援烏克蘭和以色列，以及對台灣在內印太地區經濟體的援助，同時為邊境安全問題提供資金。（美聯社）

彭博資訊引述知情人士報導，美國總統拜登正考慮提出一項大約1000億美元追加撥款的請求，其中包括對以色列烏克蘭的國防支援、美國邊境安全資金，以及對台灣在內印太地區經濟體的援助。

本月稍早哈瑪斯發動致命襲擊後，拜登承諾支持以色列應對這個被美國和歐盟認定的恐怖組織，對以色列的援助獲美國國會兩黨的廣泛支持。然而，對烏克蘭的援助卻難獲眾院共和黨人力挺。一群支持向基輔提供更多援助的議員建議，拜登政府將支援以色列和烏克蘭的資金捆綁成聯合方案合併送審，以克服共和黨的反對力量。

將邊境安全的資金納入這個一籃子計畫，也是為了爭取國會共和黨人的支持，他們長期以來一直將增加對外援助與解決移民湧入美國的問題掛鉤。

知情人士表示方案細節還在研擬中，並強調金額將涵蓋整個財年度。先前白宮提出的要求，包括給烏克蘭的240億美元，僅涵蓋三個月期間。

然而，白宮的任何請求都必須等眾院新議長出爐。支出法案須由眾院先表決通過，但在共和黨團結選出新議長之前，眾院無法完成任何立法事務。

美國參議院領袖17日稍早表示，他們預期拜登政府會在本 結束前送交追加支出案，除了支援以烏台，還包括對美國邊境的安全支出。有消息來源表示，此追加支出案所列的金額為一整年預算，因此金額才如此龐大。

參院外交委員會民主黨籍主席卡定（Ben Cardin）表示，他尚不了解相關追加案的金額，但若如媒體報導為1000億美元，也不會感到意外；他說，「我希望金額夠多能撐到2024年結束。」他認為此案會在參議院獲得跨黨派支持通過。

不過，此追加預算案能否在眾議院通過還是未知數。目前眾議院正因議長出缺而呈現群龍無首狀態。

眾院消息人士透露，在哈瑪斯本月7日對以色列發動突襲後，以色列要求美方提供100億美元的軍援。以色列往年每年都會從美國獲得38億美元的援助，此金額乃基於2016年起長達10年的支出計畫。

此外，眾院也已同意提供烏克蘭1130億美元，用於安全防衛、人道及經濟協助。

圖為「哈瑪斯」武裝分子。（路透）
圖為「哈瑪斯」武裝分子。（路透）

以色列 眾院 烏克蘭

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