我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

加薩醫糧告急 排10hr領1條麵包分20人

編譯中心／綜合17日電
以巴衝突延燒飲用水短缺，巴勒斯坦民眾15日聚集在加薩走廊南部取水。（路透）
以巴衝突延燒飲用水短缺，巴勒斯坦民眾15日聚集在加薩走廊南部取水。（路透）

聯合國世界糧食計畫署（WFP）表示，加薩走廊的糧食狀況正急遽惡化，商店僅剩約4、5天糧食存量。世界衛生組織也指出，該組織必須緊急進入加薩地區，以提供生存與醫療等必要援助。

中央社引述法新社報導，人在埃及開羅的WFP中東區域發言人伊蒂法（Abeer Etefa）透過網路視訊告訴日內瓦的記者：「加薩局勢每分每秒都在惡化，包括人道主義局勢，當然還有糧食安全局勢。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）17日在日內瓦表示，以色列似乎沒有採取任何措施，以為暫時撤離加薩平民提供適當住宿地點以及合理的衛生、健康、安全和營養條件。

官員稱，加薩走廊的醫療設施已經遭到115次攻擊，當地多數醫院都無法運作，水、電和醫療用品非常缺乏，外界也日益擔憂，加薩的35萬名慢性病患很難取得醫療服務。

以哈開戰後，以色列隨即對加薩走廊展開連日空襲，全面封鎖，導致加薩走廊230萬巴勒斯坦人陷入缺電、缺水、缺燃料的困境。以色列軍方下令加薩走廊北部約110萬平民往南移後，導致本只有40萬人的南部大城甘尤尼斯，現在收容超過100萬人，糧食和飲用水極度缺乏；而在中部城市，有男子排隊10小時只領到1條麵包給20至30名家人分享。

美聯社報導，加薩走廊北部人民往南撤後，有不少醫護選擇留下照顧病人和傷者，不過如今重要物資短缺，再加上破壞的規模太龐大，不少醫護只能看著傷者受苦，什麼也做不了。

BBC記者阿布洛夫（Rushdi Abualouf）也帶著家人遷往甘尤尼斯。他表示，「我跑了五到六家超市，沒法買到一瓶水」，「我只好往南10公里去拉法，買到2、3瓶水。即使是醫院，他們一整天也只給病人350CC的水」。

另一方面，哈瑪斯7日對以色列發動大規模突襲以來，以色列執法機關隨即加強切斷加密貨幣市場與哈瑪斯連結，已下令關閉數十個加密貨幣帳戶，並凍結價值數百萬美元的加密貨幣。

圖為15日加薩走廊南部一間醫院內，巴勒斯坦腎臟病患者躺在病床上。（路透）
圖為15日加薩走廊南部一間醫院內，巴勒斯坦腎臟病患者躺在病床上。（路透）

加薩 以色列 貨幣

上一則

澤倫斯基想訪問 以色列1句話秒拒

下一則

打包以、烏、台...美擬追加千億援助

延伸閱讀

憂真主黨偷襲 以軍延後地面戰 給加薩巴人更多時間疏散

憂真主黨偷襲 以軍延後地面戰 給加薩巴人更多時間疏散
紐約大學 哈瑪斯綁架人質海報遭撕碎扔垃圾桶

紐約大學 哈瑪斯綁架人質海報遭撕碎扔垃圾桶
「加薩走廊不存在人道危機」以色列駐英大使：去問哈瑪斯為何開啟暴行

「加薩走廊不存在人道危機」以色列駐英大使：去問哈瑪斯為何開啟暴行
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來