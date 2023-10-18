加薩醫糧告急 排10hr領1條麵包分20人

以巴衝突延燒飲用水短缺，巴勒斯坦民眾15日聚集在加薩走廊南部取水。（路透）

聯合國世界糧食計畫署（WFP）表示，加薩 走廊的糧食狀況正急遽惡化，商店僅剩約4、5天糧食存量。世界衛生組織也指出，該組織必須緊急進入加薩地區，以提供生存與醫療等必要援助。

中央社引述法新社報導，人在埃及開羅的WFP中東區域發言人伊蒂法（Abeer Etefa）透過網路視訊告訴日內瓦的記者：「加薩局勢每分每秒都在惡化，包括人道主義局勢，當然還有糧食安全局勢。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）17日在日內瓦表示，以色列 似乎沒有採取任何措施，以為暫時撤離加薩平民提供適當住宿地點以及合理的衛生、健康、安全和營養條件。

官員稱，加薩走廊的醫療設施已經遭到115次攻擊，當地多數醫院都無法運作，水、電和醫療用品非常缺乏，外界也日益擔憂，加薩的35萬名慢性病患很難取得醫療服務。

以哈開戰後，以色列隨即對加薩走廊展開連日空襲，全面封鎖，導致加薩走廊230萬巴勒斯坦人陷入缺電、缺水、缺燃料的困境。以色列軍方下令加薩走廊北部約110萬平民往南移後，導致本只有40萬人的南部大城甘尤尼斯，現在收容超過100萬人，糧食和飲用水極度缺乏；而在中部城市，有男子排隊10小時只領到1條麵包給20至30名家人分享。

美聯社報導，加薩走廊北部人民往南撤後，有不少醫護選擇留下照顧病人和傷者，不過如今重要物資短缺，再加上破壞的規模太龐大，不少醫護只能看著傷者受苦，什麼也做不了。

BBC記者阿布洛夫（Rushdi Abualouf）也帶著家人遷往甘尤尼斯。他表示，「我跑了五到六家超市，沒法買到一瓶水」，「我只好往南10公里去拉法，買到2、3瓶水。即使是醫院，他們一整天也只給病人350CC的水」。

另一方面，哈瑪斯7日對以色列發動大規模突襲以來，以色列執法機關隨即加強切斷加密貨幣 市場與哈瑪斯連結，已下令關閉數十個加密貨幣帳戶，並凍結價值數百萬美元的加密貨幣。