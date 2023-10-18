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倫敦晚拍銷售額減28% 紐約秋拍添憂

編譯簡國帆／綜合17日電
上周在倫敦舉行的主要現代與當代藝品拍賣會，進一步驗證藝品拍賣市場正在走軟。（歐新社）
上周在倫敦舉行的主要現代與當代藝品拍賣會，進一步驗證藝品拍賣市場正在走軟。（歐新社）

上周在倫敦舉行的多場主要現代與當代藝品拍賣會，進一步驗證藝品拍賣市場正在放緩，也為預定11月登場、年度最大的紐約秋季拍賣會，增添更多憂慮。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，倫敦數據與分析業者ArtTactic分析指出，佳士得（Christie's）、富藝斯（Phillips）及蘇富比（Sotheby's）等三大頂級拍賣行上周舉行的晚間拍賣會，扣除佣金等費用前的總銷售金額，比去年同期銳減28.4%至1億1420萬英鎊（約1億13870萬美元），也低於拍賣前的預測。

ArtTactic指出：「惴惴不安的倫敦拍賣，顯示藝品市場依然脆弱。」此前，蘇富比和富藝斯在香港的晚拍同樣銷售疲弱。

不過，佳士得仍傳出一些捷報，在13日舉行的兩場晚拍，現代與當代藝品拍賣額比去年同期增加3.7%至6269萬英鎊。但蘇富比的倫敦拍賣會表現不佳。ArtTactic的數據顯示，蘇富比在12日舉行的兩場晚拍，共進帳3700萬英鎊，年比下滑55.5%，也是2015年來最低，銷售銳減的主因是未能賣出德國當代藝術家里希特1986年的作品「Abstraktes Bild」，推估落槌金額介於1600萬~2400萬英鎊。

至於富藝斯13日舉行的一場20世紀與當地藝品晚拍，進帳1450萬英鎊，比去年同期減少4.2%。

超當代藝術家作品上周在倫敦拍賣情況也欠佳，成為這個領域作品價格急漲趨勢可能告終的最新證據。上周拍賣額共6290萬英鎊，符合預期，但年減50.6%。

拍賣 香港 德國

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