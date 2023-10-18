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亞馬遜支流大旱 水位創121年新低

編譯中心／綜合17日電
亞馬遜河左岸最大支流黑河（Rio Negro）是世界第7大河流。鑑於最近水位下降速度，今年有可能再次破歷史最低水位；從15日到16日，黑河水位下降10公分。（路透）
亞馬遜河左岸最大支流黑河（Rio Negro）是世界第7大河流。鑑於最近水位下降速度，今年有可能再次破歷史最低水位；從15日到16日，黑河水位下降10公分。（路透）

巴西北部亞馬遜地區嚴重乾旱，亞馬遜河左岸最大支流黑河（Rio Negro）16日出現自1902年、121年以來最低水位13.59公尺，之前最低水位是2010年10月24日的13.63公尺。

中央社報導，按流量計算，黑河是世界第7大河流。鑑於最近水位下降速度，今年有可能再次破歷史最低水位；從15日到16日，黑河水位下降10公分。

黑河在亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）地區的水位最後一次上升是在今年6月13日，當時上升1公分。

亞馬遜今年乾旱可能會是這州歷來最嚴重的乾旱，全州62個城市中已有60個受影響，超過11.2萬漁民遭受損失，亞馬遜州長利馬（Wilson Lima）說，預計約有50萬人無法獲得水和食物。

此外，69萬平方公里的植被因乾旱受損，聖安東尼奧（Santo Antônio）水力發電廠也在馬德拉河（Rio Madeira）的流量低於歷史平均水準50%後，停止營運。

當地經濟也受乾旱影響。巴西沿海航行船東協會（Abac）執行主任雷薩諾（Luís Fernando Resano）表示，亞馬遜河載運的逾60%產品和貨物，可能在旱季停止載運。

乾燥天氣也增加這地區的火災發生率。根據電子環境監測系統（Selva）的數據，9月底，一大團煙霧覆蓋瑪瑙斯都會區，使此地處於空氣品質健康預警狀態。

巴西國家太空署（INPE）指出，2023年亞馬遜州的火災數量超過1998年以來的9月平均值，截至9月19日記錄了5186起火災。

瑪瑙斯在9月宣布緊急狀態，當時河水水位僅16公尺多一點。在此期間，市政府和州政府採取行動，防止最孤立的社區出現水和糧食短缺。

亞馬遜州長利馬說，已向巴西政府申請經援購買基本食物籃，並在亞馬遜農村地區開鑿30口自流井；巴西空軍也協助受河流運輸困難影響的河邊社區運送物資。

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