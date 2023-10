以巴衝突 人道救援者喪命逾20人 紅十字會籲尊重

以巴衝突戰火持續升温,死傷慘重,人道危機加劇。連人道救援工作者也成為犧牲品,根據國際紅十字會的統計,在當地的救援工作人員已有20餘人喪命。紅十字國際委員會與相關國際組織發表聯合聲明,呼籲各方遵守國際人道法,無論是那一個族群,都必須得到各方的保護與尊重。

紅十字會指出,10月7日哈瑪斯突襲以色列 ,後續接踵而來的以色列全面性的報復。世人看到的是,密不透風的圍城,不分青紅皂白的轟炸、斷水、斷電、斷糧、斷醫療用品、脅迫遷徙,導致大量無辜的平民死傷,維持生存的基本條件與需求一夕間消失,例如,電力中斷,醫院停電導致許多醫療項目中斷,而可能變成停屍間。當地平民的苦難不斷加劇,兒女、兄弟姊妹、父母的死亡,無論發生在哪裡或發生在誰身上,都是人類的悲劇。

紅十字國際委員會(ICRC)、巴勒斯坦 紅新月會(Palestine Red Crescent)及以色列大衛盾(Megen David Adom)一直合作,全天候工作,為受影響的人提供各項援助,包括救護車和醫療服務。他們的職工和志工每天都冒著生命的危險在拯救受影響的人。

紅十字會發布新聞指出,遺憾的是,就在本周,失去了兩個國家紅會的工作人員,他們在拯救生命的人道路上犧牲了。一直在近東救濟及協助巴勒斯坦難民的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East,UNRWA)到目前為止也有21人喪生。紅會必須再次鄭重的呼籲各方尊重和保護人道工作者。

紅十字會與紅新月會國際聯合會(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC)秘書長賈根‧查帕甘和紅十字國際委員會(International Committee of the Red Cross, ICRC)總幹事羅伯特·馬爾迪尼針對以色列和加薩 的敵對行動升級,發表聯合聲明指出:在國際人道法中,痛苦和磨難沒有等級之分;這些規則是為了幫助在最黑暗的時刻保護人類,今天迫切的需要遵守國際人道法。

紅十字會表示,將繼續為遭受暴力恐怖之苦的人提供保護及服務。也嚴正呼籲軍事衝突的雙方遵守國際人道法,平民、民宅、學校、救護車、醫院及醫療人員、基礎民生設施以及人道工作組織及人員,都應該受到尊重及保護,確保需要幫助的人能得到幫助及治療,死者也必需得到有尊嚴的對待,以免觸犯戰爭罪或危害人類罪。