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以軍瞭望兵在哈瑪斯攻擊前通報異狀 上級卻稱「那幫混混搞不出名堂」

編譯周辰陽／即時報導
監視器畫面顯示哈瑪斯成員7日進入以色列Be'eri集體農場。（路透）
監視器畫面顯示哈瑪斯成員7日進入以色列Be'eri集體農場。（路透）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日跨境發動致命襲擊，引爆以巴衝突，但以色列為什麼未能加以阻止，相關問題至今懸而未解。一名以色列國防軍瞭望兵16日向媒體爆料，曾多次警告邊界沿線出現不尋常事件，上級長官卻置之不理。

耶路撒冷郵報轉述N12的報導指出，一位以軍瞭望兵透露，就在哈瑪斯突襲前一天，她看到有人拿著地圖，「他們正在觀察跟指著柵欄，我跟大家講，『聽好，有事要發生了，我看到他們在計畫著什麼事』」。

這位瞭望兵注意到前線有些狀況不太尋常，「我甚至開玩笑地告訴旁邊的人，『聽著，他們要衝進我們的哨所了』，就看起來不太一樣」。

儘管瞭望兵發出了警告，但指揮官卻「低估」她的顧慮，稱「哈瑪斯只是一幫混混，他們搞不出甚麼名堂」。

這位瞭望兵強調自己沒有眼花，那不是平常的狀況，「我們看到了大量的演習。我們會看著這種景象說『得了吧，總有一天，這會發生在我們身上，我們要對此如此無動於衷？」

這位瞭望兵透露，她還記得巴勒斯坦人的演習，「他們會開槍，趴在地上，接著丟手榴彈。到頭來，這就是發生在我身上的事情，他們對我開槍，把手榴彈朝我丟過來」。

瞭望兵還指出，在哈瑪斯跨境攻擊的一個月前，當地的農耕活動「看起來很怪」，還拍下來當作證據，「當我找到上級，把正在發生的所有事情都告訴他們後，他們跟我說，『不，沒什麼，就是農民，他們正在開墾田地』。我告訴他們，不，那不是一片田，看看有一群平民，看起來有點怪怪的」。

哈瑪斯 巴勒斯坦 以色列

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