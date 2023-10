避稱哈瑪斯恐怖分子 BBC這回遭猶太團體抗議

英國廣播公司(BBC)倫敦總部先前遭親巴勒斯坦團體潑灑紅漆後,今天又有大約250名猶太 示威人士齊聚大樓外抗議,他們不滿BBC「一直拒絕將哈瑪斯 稱為恐怖分子」。

今天這場活動為猶太團體所策劃,示威者在BBC大樓外高喊「哈瑪斯,恐怖分子」和「你真可恥」,理由是BBC編輯決定將哈瑪斯稱為武裝分子或武裝組織。

在抗議群眾中,許多人揮舞著以色列 國旗,也有人則舉著海報,上面貼著被哈瑪斯綁架的以色列孩童照片。

活動策畫團體「全國猶太大會」(National Jewish Assembly)在前稱推特(Twitter)的社群媒體X寫道:「BBC現在只能將哈瑪斯稱作恐怖分子,沒有其他選項。」

英國國防大臣夏普斯(Grant Shapps)上週也表示,政府已於2021年將哈瑪斯(Hamas)列為恐怖組織,BBC應遵守「法律」,將哈瑪斯稱為恐怖組織。

不過,BBC國際新聞編輯、資深記者辛普森(John Simpson)表示,如果BBC稱哈瑪斯為恐怖分子,這會是「選邊站」。

BBC今天聲明表示,對於以巴衝突的報導,公司先前已「仔細權衡過」。

BBC說:「我們對報導的各個層面都有仔細考量過,以確保我們按照BBC既定公開的編輯指南,公正、準確地報導情勢發展。」

除猶太團體今天的抗議外,親巴勒斯坦團體上週對BBC總部大樓潑灑紅色油漆,指控BBC在以色列和哈瑪斯戰爭的報導上「雙手沾滿鮮血」。

The BBC is fine to call the Brussels terrorist attack a terrorist attack but not when it comes to Israelis, just like was said at our protest outside the BBC.@BBCNews CALL HAMAS TERRORISTS, IT IS SIMPLE.#HamasAreTerrorists pic.twitter.com/wHdZpd4s51