避稱哈瑪斯恐怖分子 BBC這回遭猶太團體抗議

英國廣播公司（BBC）倫又遭大約250名猶太示威人士齊聚大樓外抗議，他們不滿BBC「一直拒絕將哈瑪斯稱為恐怖分子」。(網站截圖)

英國廣播公司（BBC）倫敦總部先前遭親巴勒斯坦團體潑灑紅漆後，今天又有大約250名猶太 示威人士齊聚大樓外抗議，他們不滿BBC「一直拒絕將哈瑪斯 稱為恐怖分子」。

今天這場活動為猶太團體所策劃，示威者在BBC大樓外高喊「哈瑪斯，恐怖分子」和「你真可恥」，理由是BBC編輯決定將哈瑪斯稱為武裝分子或武裝組織。

在抗議群眾中，許多人揮舞著以色列 國旗，也有人則舉著海報，上面貼著被哈瑪斯綁架的以色列孩童照片。

活動策畫團體「全國猶太大會」（National Jewish Assembly）在前稱推特（Twitter）的社群媒體X寫道：「BBC現在只能將哈瑪斯稱作恐怖分子，沒有其他選項。」

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）上週也表示，政府已於2021年將哈瑪斯（Hamas）列為恐怖組織，BBC應遵守「法律」，將哈瑪斯稱為恐怖組織。

不過，BBC國際新聞編輯、資深記者辛普森（John Simpson）表示，如果BBC稱哈瑪斯為恐怖分子，這會是「選邊站」。

BBC今天聲明表示，對於以巴衝突的報導，公司先前已「仔細權衡過」。

BBC說：「我們對報導的各個層面都有仔細考量過，以確保我們按照BBC既定公開的編輯指南，公正、準確地報導情勢發展。」

除猶太團體今天的抗議外，親巴勒斯坦團體上週對BBC總部大樓潑灑紅色油漆，指控BBC在以色列和哈瑪斯戰爭的報導上「雙手沾滿鮮血」。