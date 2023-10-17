取消巴勒斯坦作家頒獎禮 法蘭克福書展遭文壇譴責
由於以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）間的戰爭，是全球最大的年度出版盛會「法蘭克福書展」（Frankfurt Book Fair）取消一名巴勒斯坦作家的頒獎典禮，招致諾貝爾文學獎得主等知名作家16日連署譴責，一些阿拉伯出版集團也退出書展。
哈瑪斯7日發動以色列史上平民死傷最慘重的突襲後，書展主辦方譴責這場「殘暴的」襲擊，並表示將在書展上突出以色列的聲音。主辦方也宣布，巴勒斯坦作家希布里（Adania Shibli）將不會依原計畫，在法蘭克福書展上領取德國LiBeraturpreis文學獎。
希布里原本將以她的作品「細枝末節」（Minor Detail，暫譯）獲獎，這個作品是根據1949年以色列軍人強暴和謀殺的真實事件改編。
這個獎項由Litprom文學協會籌畫，每年在法蘭克福書展頒發。但Litprom表示，由於哈瑪斯引發的戰爭，決定不舉行頒獎典禮，他們正在為延後舉行的活動找尋合適的形式和地點，並提及「授予希布里這個獎項從來不是個問題」。
但這項決定受到一封超過600人簽署的公開信譴責，連署人包括諾貝爾文學獎得主古納（Abdulrazak Gurnah）和奧爾嘉‧朵卡萩（Olga Tokarczuk），以及米西拉（Pankaj Mishra）、達爾林普（William Dalrymple）、柯姆‧托賓（Colm Toibin）等作家。
公開信中寫道：「作為一個重要的國際書展，法蘭克福書展有責任為巴勒斯坦作家創造空間，讓他們能在這個可怕又殘酷的時代分享他們的思想、情感和對文學的反思，而不是關上發聲管道。」
一些阿拉伯出版業團體周末宣布，退出將於法蘭克福書展。
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