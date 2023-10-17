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35歲香蕉大亨之子 當選厄瓜多最年輕總統

編譯中心／綜合16日電
35歲諾波亞15日當選厄瓜多總統。（路透）
35歲諾波亞15日當選厄瓜多總統。（路透）

厄瓜多商業帝國繼承人諾波亞（Daniel Noboa）15日贏得總統大選，他矢言要重建這個飽受毒品戰爭蹂躪的南美國家，提振厄瓜多疲軟的經濟，並解決不斷攀升的犯罪問題。

路透報導，現年35歲的諾波亞爆冷取得決選資格，他承諾將致力改善經濟、為年輕人創造就業機會，並將危險罪犯囚禁在監獄船上；他的勝選，實現了其父、香蕉大亨艾爾伐羅（Alvaro Noboa）的總統夢。艾爾伐羅多次競選總統，但都以失敗告終。

諾波亞將面臨重振經濟的重大挑戰，自新冠疫情大流行以來，厄瓜多經濟一直陷入困境，導致成千上萬人移民，此外，國內犯罪率也急劇上升，包括殺人、搶劫和監獄騷亂等事件層出不窮。

諾波亞將於11月25日宣誓就職，但他的執政時間只有17個月，任期從今年12月到2025年5月，即完成現任總統拉梭（Guillermo Lasso）的任期。因貪汙指控面臨被彈劾的拉梭今年5月宣布解散反對派控制的國會，提前舉行大選。

諾波亞曾說，他將成為厄瓜多有史以來最年輕總統，且能在2025年再次角逐大位。

據已開出的逾90%選票，諾波亞囊括超過52%選票，而左翼對手龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）則獲得約48%的支持。

諾波亞的勝利標誌著選民對龔薩雷茲的政治導師、前總統柯利亞（Rafael Correa）不滿。柯利亞雖因貪腐遭定罪，但他卸任後仍握有相當大的政治權力。

監獄 就業 疫情

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