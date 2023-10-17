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日本最具魅力 北海道又奪冠 東京只排這名次

編譯中心／綜合16日電
北海道再度蟬聯日本都道府縣魅力度調查冠軍。（記者陳睿中／攝影）
北海道再度蟬聯日本都道府縣魅力度調查冠軍。（記者陳睿中／攝影）

日本「ブランド総合研究所」（品牌總合研究所）近期公布日本都道府縣魅力排名，冠軍由北海道蟬聯，京都府、沖繩縣分居第二、三名，第四、第五名則分別為東京都、大阪府，前五名都與2022年相同，而茨城縣排名最後一名。

自2009年舉辦至今的「都道府縣魅力度調查」，是由受訪者針對各地區的吸引程度進行評分，從「非常吸引人」到「一點都不吸引人」，共計區分為五個評分級別，並再依照公式進行評分。今年再度拿下冠軍的北海道，已經連續15年排名第一，共有56.8%的受訪者覺得「非常吸引人」、31.3%的受訪者認為「稍微吸引人」。

然而，北海道雖然保住冠軍寶座，但對年輕族群來說，其魅力度正逐年下降，因為北海道僅靠「美味食物」及「豐富食材」，可能無法滿足興趣多元的20多歲族群。

連續15年拿下亞軍的京都府，獲得「非常吸引人」與「稍微吸引人」的比例，共計達75.3%。第三至第五名，則分別為沖繩縣、東京都、大阪府。其中大阪府是前五名榜單中，唯一分數較去年成長之地。至於第六至第十名，為福岡縣、神奈川縣、奈良縣、石川縣、長崎縣。

名單中的末段班中，「山口縣」、「德島縣」並列第42名，第44至46名則分別為「群馬縣」、「崎玉縣」、「佐賀縣」。而去年倒數第二名的「茨城縣」，今年下滑至第47名，排名最後一名。

北海道再度蟬聯日本都道府縣魅力度調查冠軍。（記者陳睿中／攝影）
北海道再度蟬聯日本都道府縣魅力度調查冠軍。（記者陳睿中／攝影）

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