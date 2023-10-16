南韓：平壤輸俄貨櫃可能裝載數十萬發砲彈

南韓國防部今天證實美國公開的朝俄武器交易消息，並表示北韓被發現輸往俄羅斯的1000多個貨櫃，裝載量相當於數十萬發砲彈。情境示意圖。（Ingimage）

南韓 國防部今天證實美國公開的朝俄武器交易消息，並表示北韓 被發現輸往俄羅斯 的1000多個貨櫃，裝載量相當於數十萬發砲彈。

韓聯社報導，南韓國防部官員今天向媒體做以上表示，雖然不方便透露具體內容，但以俄方目前最需要的砲彈計算，這批貨運量不容小覷。統一部今天也表示，雖然平壤當局不斷否認與俄羅斯進行武器交易，「但實際情況正陸續曝光」，要求俄羅斯負起身為聯合國安理會常任理事國的責任，終止與北韓武器交易。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）於當地時間13日表示，根據美方監測情報，北韓近幾週已向俄羅斯運送1000多個貨櫃的軍事裝備及彈藥，以用於烏克蘭戰爭。據烏克蘭統計，俄羅斯部隊每天發射約6萬發子彈。

南韓外交部14日對此指出，北韓與俄羅斯的武器交易等合作不僅明確違反聯合國安理會決議，也嚴重威脅朝鮮半島和平穩定，南韓政府將持續與美方合作監視相關動態，並考慮採取更多因應措施。

朝鮮半島和平交涉本部長金健今天上午也在印尼雅加達與美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）會面，討論朝俄武器交易的相關情報與因應措施，雙方也同意強硬因應北韓後續所有挑釁行動，包括北韓先前預告將在10月進行的「衛星」發射。