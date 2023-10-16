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埃以美同意重啟拉法關口？傳加薩南部停火協議達成 以國總理否認

中央社／開羅16日綜合外電報導
2名埃及消息人士今天表示，埃、以、美同意從格林威治標準時間6時在加薩南部停火，同時重新開放拉法關口。然而，以色列總理內唐亞胡似乎否認達成協議。（美聯社）
2名埃及消息人士今天表示，埃、以、美同意從格林威治標準時間6時在加薩南部停火，同時重新開放拉法關口。然而，以色列總理內唐亞胡似乎否認達成協議。（美聯社）

2名埃及消息人士今天表示，埃及、以色列和美國同意從格林威治標準時間6時（美東時間凌晨2時）開始在加薩南部停火，同時重新開放拉法關口，允許援助進入加薩和撤離外國人。

然而，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyah）似乎否認達成協議。他的辦公室發聲明說：「加薩（Gaza）目前沒有停火和人道主義援助來換取外國人撤離。」

路透報導，以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）攻擊城鎮和村莊感到震驚，正在對加薩進行有史以來最猛烈的轟炸，實施嚴格封鎖，並準備進行地面入侵。

拉法關口（Rafah Crossing）位於埃及西奈半島（Sinai Peninsula）和哈瑪斯控制的加薩走廊之間的邊界，是可進出加薩走廊且不受以色列控制的唯一通道。

埃及消息人士表示，停火將持續幾個小時，但他們不清楚確切的持續時間。他們還表示，這3個國家已同意拉法將開放至16日格林威治標準時間14時。

埃及阿里什（Al-Arish）一名安全消息人士和非政府組織消息人士表示，格林威治標準時間6時重新開放後，援助卡車仍在當地等待。路透的照片顯示，卡車正在等待前往拉法的許可，可能需要幾個小時。

埃及曾表示，近日埃及這側的拉法關口仍有開放，但由於以色列對巴勒斯坦那側轟炸因此無法使用。

另據法新社報導，加薩衛生部今天表示，自哈瑪斯上週對以色列南部發動致命攻擊以來，以色列對加薩走廊的報復攻擊造成約2750人死亡、約9700人受傷。以色列持續對加薩的目標進行毀滅性空襲。

加薩 以色列 哈瑪斯

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