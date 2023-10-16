曾獲諾貝爾和平獎…芬蘭前總統阿提沙利不敵病魔 享壽86歲

芬蘭總統府今天表示，曾獲諾貝爾和平獎殊榮的前總統阿提沙利與阿茲海默症搏鬥數年後不敵病魔，已在首都赫爾辛基辭世，享壽86歲。（路透）

芬蘭總統府今天表示，曾獲諾貝爾 和平獎殊榮的前總統阿提沙利（Martti Ahtisaari）與阿茲海默症 搏鬥數年後不敵病魔，已在首都赫爾辛基辭世，享壽86歲。

芬蘭現任總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在聲明中表示：「我們接獲了阿提沙利總統逝世的消息，為此深感哀痛。」

阿提沙利除了在1994至2000年間擔任芬蘭總統，還曾出任調停工作，協調終結從印尼 、科索沃到納米比亞（Namibia）的全球多處衝突，因此贏得國際認可及2008年的諾貝爾和平獎。他令人崇敬的政治生涯橫跨40餘年之久。

曾任聯合國（UN）外交官的阿提沙利，主要功績之一是監督印尼政府與「自由亞齊運動」（Free Aceh Movement，GAM）反叛勢力在2005年達成和解，終結雙方長達30年、造成約1萬5000人喪生的衝突。

印尼政府與自由亞齊運動皆形容，阿提沙利在談判過程中態度如鋼鐵般強硬，但在談判場邊卻展現幽默感和溫暖的個人特質。

阿提沙利其後表示：「我非常有耐心，也不常發怒，但我的態度可以很強硬。」他還說，他認為自己成功的關鍵在於具備理解他人的能力。

阿提沙利還曾協助引導科索沃邁向獨立之路，雖然他的積極努力未促成科索沃與塞爾維亞達成協議。普里斯汀納（Pristina，科索沃首都）到2008年才單方面宣布獨立。

阿提沙利晚年因罹患阿茲海默症，自2021年9月起退出公眾生活。