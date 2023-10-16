波蘭可能變天 出口民調：在野聯盟過半

出口民調公布後，圖斯克（中）在黨總部向支持者發表講話，並做出勝利手勢。（Getty Images）

波蘭15日國會大選出口民調 顯示，前歐盟 理事會主席圖斯克（Donald Tusk）領導的「公民聯盟」和兩個小黨將取得過半席次，贏過執政的極右翼和民粹主義政黨；圖斯克高喊「波蘭贏了、民主贏了」。據悉，這次投票率可能達到72.9%，這是1989年共產主義垮台以來最高水準。

綜合媒體報導，前歐盟理事會主席圖斯克的「公民聯盟」，以及「第三路線」和「左派」可望拿下國會下議院460席中的248席；民族主義派執政黨「法律正義黨」（PiS）和聯盟黨將可拿到212席。

波蘭和歐盟關係因為司法獨立、同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）權利和移民等諸多問題而陷入緊繃，圖斯克矢言修補華沙和布魯塞爾的關係，並解凍過去8年因「法律正義黨」政府爭端而被凍結的歐盟資金；圖斯克也宣示，要讓墮胎在這個天主教國家合法化。

今年66歲的圖斯克曾在2007年至2014年期間擔任波蘭總理，並在2014年至2019年期間擔任歐洲理事會主席。

儘管出口民調顯示選情不樂觀，但PiS黨魁卡臣斯基(Jaroslaw Kaczynski)表示，他仍對籌組下任政府，抱持信心。今年74歲的卡臣斯基是一位政治老手。他說，「我們將盡一切可能確保我們的計畫繼續實施…目前道路仍未封閉」。

根據出口民調，執政的民族主義派雖然在15日大選中領先，但是恐怕無法過半，這升高了在野的自由派尋求組成執政聯盟的可能性。

全球市場研究調查公司易普索集團（Ipsos）出口民調顯示，法律正義黨獲得相當於200席的36.8%選票，並且預測最大在野陣營公民聯盟可以拿到相當於163席的31.6%選票。可能會跟公民聯盟共組執政聯盟的中間偏右勢力第三路線和左派分別得到13%、8.6%選票。

此外，在這場選舉結果的外溢效應上，主要有三點，使美國及歐盟都密切關注。第一，波蘭是歐盟的前東歐共產國家中，最大的經濟體；其次，自去年2月俄烏開戰以來，波蘭是最堅定支持烏克蘭 的國家之一；第三，波蘭現收容共150多萬名烏克蘭難民，也是轉運武器與援助到烏克蘭的主要樞紐。

但近幾月來，華沙領導高層、尤其是總理莫拉維茨奇和總統杜達，與基輔陷入口水戰。波蘭等三個歐盟東歐成員國9月不理會歐盟執委會決定不延長禁止烏克蘭穀物輸出鄰近歐盟國家的禁令，基輔遂向世貿組織提起訴訟。

莫拉維茨奇還公開警告烏克蘭總統澤倫斯基永遠別再汙辱波蘭人；華沙亦暗示將大砍對烏軍與烏克蘭難民的新軍援、軍備及補貼。杜達此前還將烏克蘭比喻為溺水者，恐將試圖救他的任何人拖下水。這些在在使國際間擔憂歐洲對長期援烏已彈性疲乏。