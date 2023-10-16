以哈開戰12記者亡 BBC總部遭潑紅漆 親巴組織認犯案

英國倫敦BBC總部大門被潑紅漆，清潔人員忙著擦拭。（路透）

以哈衝突至少已經造成12名記者喪生，另有8人受傷、2人失蹤；位於倫敦的英國廣播公司（BBC）總部大樓14日凌晨被潑紅油漆，一個親巴勒斯坦 的抗議組織「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）宣稱是他們所為，指控BBC在以色列 和哈瑪斯 戰爭的報導上「雙手沾滿鮮血」。

保護記者委員會（CPJ）在其網站上表示，截至14日，在以哈衝突的前8天裡，至少有12名記者死亡、2人失蹤、8人受傷。在已確認死亡的12名記者中，有10名巴勒斯坦記者，1名以色列記者。路透攝影師伊薩姆．阿卜杜拉於13日以色列對黎巴嫩南部的轟炸中死亡，該事件還造成6名來自路透、法新社和半島電視台的記者受傷。

另據衛報報導，BBC記者暨主播德比謝爾（Victoria Derbyshire）14日分享大樓入口遭潑紅漆的照片和影片；她在社群平台X（前身推特）寫道：「剛抵達辦公室。BBC大樓入口今早的樣子。」

BBC廣播大樓是14日聲援巴勒斯坦人集會的起點。抗議者在大樓外聚集，接著在倫敦市中心舉行遊行，並於下午1時左右出發。大樓主要入口已封鎖，附近有警察。

近日，BBC因堅守編採立場，不將哈瑪斯描述為恐部分子而飽受批評。國防大臣夏普斯（Grant Shapps）先前因BBC的立場而在第4電台（Radio 4）節目「今日」（Today）與主持人胡森（Mishal Husain）發生衝突。

「巴勒斯坦行動」在的X平台寫道：「巴勒斯坦行動在夜間留給BBC的訊息就是：散布占領的謊言、做出對以色列戰爭罪行製造共識的報導，意味著你們雙手沾滿了巴勒斯坦人的鮮血。」

不過，倫敦警方表示，沒有任何跡象顯示潑紅漆事件與抗議組織有關，目前也沒有逮捕任何人。