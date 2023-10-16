大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

外來物種「中華絨螯蟹」(Chinese Mitten Crab，亦稱大閘蟹)，橫行英國各地，在水道甚至繁忙路上都會看到其身影，英國科學家最近在林肯郡村莊波德霍爾（Pode Hole）擺放捕蟹器，試圖趁牠們遷移到下游交配時捕捉，減少其對本土動物群的危害。

明報報導，參與捕蟹器計畫的英國自然歷史博物館 科學家克拉克（Paul Clark）指大閘蟹在吃掉本土動物群，如他們開始捕捉並削減大閘蟹的數量，或會為環境帶來好的變化。

港媒「AM730」報導，大閘蟹被發現在劍橋郡的水道中爬行，包括惠特爾西(Whittlesea)的運河和彼得伯勒(Peterborough)的尼尼公園(Nene Park)，有居民稱目睹其中一隻在彼得伯勒繁忙馬路上爬行，形容這一景象「奇異 」。

另有民眾表示，日前在倫敦西南部的布希公園(Bushy Par)遛狗時，看到一隻大閘蟹，指以前曾在當地水中見過大閘蟹，但這次是首次在陸上看到，「我帶我的拉毛拉多在公園散步期間，牠停低猛聞地上東西，我驚訝竟然是一隻蟹」。

英國最早在1935年發現大閘蟹的蹤影，1973年入侵泰晤士河，數量不斷增加，2016年被英國列為「廣泛分布」的外來物種，亦是受關注的30種外來物種之一。

英國當局認為大閘蟹透過依附在船底，從中國東部及北美，傳至英國等歐洲國家。據報大閘蟹常在河岸挖洞搞破壞，又捕食魚類及破壞網具，影響當地漁業。

為何沒有人捉大閘蟹來賣？根據英媒報導，大閘蟹並不是當地可合法作魚穫出售的品種，所以不得活捉轉售供人食用。