加薩地區醫院燃料吃緊恐斷電 數千名患者性命堪憂

一名4歲巴勒斯坦女童在以色列空襲中受傷，父母和手足等14名家人已喪生；她14日由祖母陪同，待在加薩南部甘尤尼斯的一所醫院。（路透）

以色列 預期對加薩 走廊發動地面攻勢，加薩的巴勒斯坦 人遭到圍困，難以取得充裕食物、飲水且安危堪慮。美聯社報導，加薩的醫護人員15日警告，當地醫院面臨大量傷患湧入，燃料和基本物資卻告急，數千人可能因而喪生。

聯合國指出，加薩的醫院預計2天內會用盡發電機所需燃料，可能危及數千名病患性命。加薩唯一的發電廠已經因為以色列包圍，在缺乏燃料下關閉。

加薩南部城鎮甘尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）中，加護病房滿是傷患，許多是3歲以下孩童。數百名身負嚴重爆炸傷的民眾抵達該院，但該院醫師坎迪爾（Mohammed Qandeel）表示，醫院預計16日將用盡燃料。

坎迪爾指出，該院加護病房有35名病患仰賴呼吸器維生，另有60名在做血液透析，一旦燃料用盡，意味整個醫療系統將停擺。他表示，電力斷供將使這些病患面臨生命危險，直言將是另一場災難、另一項戰爭罪和歷史悲劇。

加薩走廊北部的Kamal Adwan醫院小兒科主管、醫師沙非亞（Hussam Abu Safiya）則表示，以色列雖呼籲北加薩民眾撤離，但醫院仍未疏散；該院有7名新生兒仰賴呼吸器，一旦院方撤離，將危害該院患者性命。

同時，醫院仍不斷接收到嚴重受傷、燒傷等有生命危險的患者，「這相當駭人」，沙非亞說。

加薩最大、位於加薩市的希法醫院（Shifa Hospital）表示，該院太平間已空間不足，將讓百具遺體葬於集體墓地作為緊急措施。親屬無法安葬摯愛者遺體，該院也已湧進成千上萬尋求避難的民眾。