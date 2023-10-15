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和沙烏地王儲談以巴局勢 布林肯稱會談饒富成果…預計稍晚前往埃及

中央社／利雅德15日綜合外電報導
國務卿布林肯今天表示，他與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼的會談「非常有成果」。圖為10月15日，布林肯（中）在會見穆罕默德．沙爾曼後返回沙烏地阿拉伯利雅德的酒店。（美聯社）
國務卿布林肯今天表示，他與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼的會談「非常有成果」。圖為10月15日，布林肯（中）在會見穆罕默德．沙爾曼後返回沙烏地阿拉伯利雅德的酒店。（美聯社）

國務卿布林肯今天表示，他與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼的會談「非常有成果」。在以色列準備對加薩走廊發動地面攻勢、華府致力遏制衝突之際，這場會談至關重要。

掌控加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）近日在以色列境內燒殺擄掠，造成超過1300人死亡，並擄走逾百名人質。以色列大規模空襲報復哈瑪斯，奪走加薩走廊逾2300人性命。

綜合法新社與路透社報導，布林肯（Antony Blinken）今天上午在利雅德（Riyadh）地區的王儲農場宅邸，與穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會談將近1個小時。

布林肯回到飯店後被問及這場會議，他說：「非常有成果。」

國務院發言人米勒（Matthew Miller）則在聲明中表示：「國務卿強調美國堅定不移地聚焦阻止哈瑪斯的恐怖攻擊、確保所有人質獲釋，以及避免衝突擴散。」

「兩人聲明了彼此對於保護平民、推進中東及其他地區穩定的共同承諾。」

布林肯12日在以色列展開他的中東行，表達美方堅定支持以色列與哈瑪斯對戰。以色列是華府在中東地區關係最親近的盟邦。

隨後布林肯又陸續造訪約旦、卡達、巴林及沙烏地阿拉伯。期間他也短暫訪問阿拉伯聯合大公國，但昨晚為了與沙烏地王儲會面又返回利雅德，不過兩人今天上午才見面。

布林肯預計今天稍晚動身前往埃及。

布林肯 以色列 哈瑪斯

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