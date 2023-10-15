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以巴戰火緊張…台駐以色列代表處協助台人撤離 多數僑民選擇留下

中央社／特拉維夫15日專電
以色列與哈瑪斯爆發激烈衝突以來，台駐以色列代表處持續協助國人離境。圖為以色列空襲加薩後，大火及濃煙從建物冒出。（Getty Images）
以色列與哈瑪斯爆發激烈衝突以來，台駐以色列代表處持續協助國人離境。圖為以色列空襲加薩後，大火及濃煙從建物冒出。（Getty Images）

以色列哈瑪斯（Hamas）爆發激烈衝突以來，台駐以色列代表處持續協助國人離境，包括提供包機專案，但多數僑民選擇留下來支持家人。代表處將持續關注情勢並提供其他撤離方案。

自7日爆發戰爭以來，駐以色列代表處持續協助滯留國人返台，本週內陸續協助自由行旅客及短期交換學生搭乘以色列航空及阿聯酋航空離境返國，另將於10月17日提供以色列、約旦邊關出境專車，護送並協助國人順利通關，經陸路抵達約旦安曼轉機回台。

駐以色列代表處曾於10月12日啟動包機離以的意願調查，當時只有10餘名僑胞、留學生及短期商旅國人表達搭機意願。

針對後續包機規劃，駐以色列代表李雅萍受訪時表示： 「自戰事發生以來，代表處密切關注安全情勢，協助滯留國人返台，目前短期來以商旅的國人持續離境返國。 在僑胞方面，目前在以僑胞多是台灣媳婦，大多決定留下來陪伴家人，一起守護家園。」

李雅萍表示，很多僑胞向她反映，這次的情勢的確比起以前的情況更緊張，在台家人也很關心這裡的安全， 但他們對以色列的國防實力很有信心，況且僑胞的先生、小孩都在這裡，隨時都需要被徵召，因此他們要留下來。

李雅萍表示，將持續密切關注情勢發展隨時因應，提供國人適當安全的撤離方案。

以色列 哈瑪斯 留學生

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